BNO簽證｜英國入境國務大臣讚港人貢獻非凡　外國網民批：大細超

英國國民（海外）簽證（BNO Visa）供港人移居的計劃2021年1月31日推出，至昨日（31日）已兩周年。英國內政部在社交媒體發文，指計劃兩年間已助144,500名港人在英國展開新生活，讚賞港人對英國貢獻，不過就惹來部分外國網民不滿。



入境國務大臣Robert Jenrick也在Twitter發佈影片，提到移民英國的香港人，對英國的經濟和社區作出非凡貢獻（incredible contributions），很榮幸能有這麼多人才以英國為新家。而在Twitter發布的影片中香港移民被指貢獻英國社區和經濟，包括為國民保健署（NHS）工作、幫助阿富汗及烏克蘭難民和在私營機構工作等，希望未來有更多合資格的港人移英。

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不過不少外國網民在入境國務大臣Robert Jenrick的帖文下留言，批評他的言論有「大細超」之嫌。「香港人有非凡貢獻，咁其他船民（難民）呢？」、「香港移民好，其他的移民人士就差」、「那其他有服務我們國家的歐洲朋友呢?」、「你又如何知道他們有非凡貢獻?只是在英國不算是非凡貢獻」、「我們知道你為何讓他們進來，因為他們幫手推高了英國房地產」。不過也有不少疑似香港人的網民力撐Robert Jenrick，讚賞「香港人勤力、有效率」、「多謝幫忙香港人，香港人會為英國作出貢獻」。

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BNO簽證推出初期反應激烈。英國內政部數據顯示，2021年首季共有約2萬人申請簽證，至第二季急升至高峰，約有2.5萬人申請。數字其後逐步回落，至第三季只有少於1萬宗新申請。而BNO簽證計劃也多次放寬門檻。英國政府2021年4月先允許持BNO的配偶或伴侶和未滿18歲的受養子女於特定情況可以分開申請簽證。至去年11月底，內政部再容許在1997年7月1日後出生、父或母其中一方為BNO資格持有人的合資格香港年輕人，可以申請BNO簽證，其伴侶等人也可一起申請。