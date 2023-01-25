媽寶公屋男攜$10萬移英做執枱　狂呻餐廳人工低！網列5大英國苦況

移民話題天天都多，無論移民或留港說到底只是個人選擇的問題，不過移民後的生活如果不如你的想像，你又會選擇回流還是堅持下去？最近在連登討論區上再有網民討論港人移民話題，直指「得罪講句，如果英國咁好住，點解以前留學果班10個有8個都回流？」帖子引起大量討論，更有網民列出5項英國生活苦況。



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樓主提到從英國讀書後回流香港的人數眾多，反問「英國如果真係咁好住點會有人回流？」力證英國生活未必如港人心目中的理想，引來網民熱議。後來有網民提到認識一位媽寶公屋男，既沒有生活技能、專業技能，性格又自大，攜帶不足$10萬港元便前往英國做「低薪華人餐廳執枱」，結果現時每日「日日喺度呻英國呢度衰嗰度衰」不斷唱衰英國，更被人呃錢，經常要「捱餅渡日」，不過勝在身處香港的媽媽當他「如珠如寶」，只要港男有何需要便會要求家人「課金寄物資」。

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網民續指該位媽寶公屋男在回港香港時，才坦承「帶得十萬八萬過嚟真心唔好過嚟英國」，以他當餐廳執枱的薪金為例，「一個月只係有一兩日出去食餐好嘅，嗰個月已經確定儲唔到錢」。雖然他感到英國生活「真心覺得好舒服，我自己都好鍾意」，但不能「隨便吹奏英國好住」，因為生活上有太多不方便，好多行業的人工比香港低一截。勸世地指「適唔適應到，離開定留低，每個人都有唔同理由。只係咩決定都好，最緊要自己負返責」。

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根據帖子的留言整合，網民列出了以下的5大英國生活苦況。

1.排華文化

移民無非都是想融入當地的生活，但是「排華文化」卻無可避免，網民指「去外國成日吞聲忍氣，俾人歧視針對，食個快餐店都比隔離欺凌，跟住上網踩香港發洩，都唔知咁樣生存為乜」，同時提到香港大角咀弒雙親案的兇手，便是在出國讀書期間被欺凌。

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2.簽證難取得

網民過往英國的工作簽證難以取得，即使在當地修讀博士學位畢業，也未必有公司願意花費大量金錢和時間，為自己辦理工作簽證，寧願選擇歐洲當地的人才。變相港人在英國畢業後便要回港找工作，否則留在英國只是「自生自滅」。不過自BNO Visa推出後，港人才有機會可以用較低的門檻前往當地生活。

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3.移民後地位下降

網民表示不少港人在香港生活時「眾星捧月」，朋友十分多，但到了英國後慘變邊緣人，如果不夠醒目又容易出現被欺凌的情況，再加上「又冇生活自理能力，喺香港有工人姐姐煮三餐，去到英國就煮狗糧比自己食。」

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4.消費貴課重稅

在英國的消費也是考量之一，網民提到英國的生活用品「選擇唔多但賣得仲貴過香港」，加上英國的收入課重稅，即使同一工種扣除稅金後人工未必比香港高。經編輯翻查數據，以英國稅率為例，英國的最低個人入息稅為20%（最高45%），另外要再加國家保險12%，即合共最少32%的薪金要用作交稅，佔人工的差不多3成有多；而香港的個人最高入息稅（即薪俸稅）最高為17%，與英國相差一截。

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不過也有網民提到雖然香港薪俸稅率低，但是其實是「利用地價替代了高薪俸稅」，導致推高了香港的整體地價和樓價，令房屋租金上升。

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5.生活模式不同

香港的生活夜夜笙歌，半夜肚子餓落樓總有餐廳可以醫肚，更別說夜生活各種娛樂場所俱全；不過網民就提到英國的生活就比較單調，「好多屋企又唔係真係有錢到可以亂咁fing，冇得周圍玩」、「又唔識揸車，想去遠少少都唔得」，回流香港其中一個原因也是因為「英國太悶」。

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