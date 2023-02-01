移英港男搭長途車肚痛「大爆發」！外國人5行為令他極尷尬:想落車

人有三急在所難免，不過又不是每處都有洗手間可作解決燃眉之急，如果正在乘搭長途車又遇上內急，小便或許能夠強忍，但便意一到，根本沒有幾個人可以成功抵擋，只能雙手合十期望儘速順利到站！最近一名身在英國的港男正在乘搭長途巴士時，忽然便意來襲，雖然車上有廁所順利解決，但離開廁所時卻發現車上的外國人做了5大行為，令他尷尬到想即時落車！



（National Express）

港男在連登討論區發文，指自己在英國坐National Express長途巴士去倫敦，但是突然之間「絞肚痛」，不過好在巴士的車尾有提供廁所，原本以為自己可以忍便的他打算到落車才解決，無奈車程長達3-4小時，直言「真係忍唔到」。於是他忍受到最後一剎那，便直奔車尾廁所徹底「解決問題」。

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（《心靈的聲音》劇照）

他表示當自己一坐下，肚子內的洪流便瞬間「爆咗出嚟」，情況似是將數天的宿便完全排清。但在痛快過後，沖完廁正當打算返回座位時，卻發現坐在廁所附近的人都用手掩著鼻子直勾勾地看著他，在坐回位置時，更見到有一名黑人用紙巾掩著口鼻，赫然發現原來全車都充滿了他大便的臭味。

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（《來自星星的你》劇照）

由於巴士的通風系統本來就比較差的關係，臭味在不久後也傳到了車頭的司機位，司機更將冷氣調大、車上也有乘客開始噴香水除味，中途也有乘客曾試圖進入洗手間但是不夠10秒便折返，面對以上的種種情況，事主就直言「非常尷尬」，更崩潰地說「仲有兩個幾鐘先到」、「而家仲要塞車，我想落車啊...」。

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示意圖（GETTY IMAGES）

看帖的網民就笑稱「隔住個Mon都聞到味」、「睇開啲啦，裝得廁所就預左人屙啦」、「扮無嘢就得，又唔會掉你落車嘅」，更籲他加油「捱到終點站，到時無人識你咪又係一條好漢！」但就提醒下次搭長途車最好自備止痾藥，畢竟不是每班巴士都有廁所，萬一發生「憾事」就真的尷尬到衝出國際。

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