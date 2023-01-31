移英港媽教一招攞著數免費飲奶　網民批濫用產品政策：整臭港人朵

英國的電費媒氣費高昂，生活上的費用一點都不惹少，為了節省日常費用，有不少港人都會盡所能「慳得就慳」，但近日有位移英港媽「𢲷著數」的方式，卻被網民瘋狂圍剿，甚至轉發到移民交流群組討論，有不少網民指港媽的行為惡劣，更「整臭香港人個朵」。



圖自「薩頓科爾飛移悳太后」

日前有網民於Facebook移英群組「英國香港人生活交流區」帖文批評一位帳號名為「薩頓科爾飛移悳太后」的移英港媽靠英國產品的「Refund」政策「𢲷著數」。網民表示該名港媽於個人專頁上先後兩次表示產品可以「claim」錢，第一次是一盒素食魚手指的產品，價值$1.49英鎊，港媽表示於2月28日前「可以買呢個(魚手指)然後claim錢」，意思「即係Free」，港媽更貼上產品稱若對產品不滿意可報銷的產品連結，方便網民退錢。

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港媽於近日又表示「見到有free嘅」，這次的產品是無乳糖牛奶，價值$1.99英鎊，港媽指大家只要「寫返15字唔好飲原因就可以claim錢啦」。港媽的行為令該名港人表示若港媽真心試食試飲後「真心覺得唔好食」，將產品「refund咁係理所當然啊」，但港媽是「打正旗號」當產品是免費，去「𢲷著數」，再四周廣傳教別人模仿，就較為不當。

該帖文引起不少網民熱論，網民紛紛表示港媽「教人為咗refund 就講大話話唔好飲」的行為惡劣，完全不明白為何港媽「面皮厚過地殼」，竟然「覺得自己好似好威威」，開page教人攞著數。網民更表示該行為不單單「影衰晒香港人」，自己身為媽媽這樣是要「教小朋友要學識貪小便宜嗎？」。網民指「買完覺得唔好味或唔啱，去refund 梗係冇問題」，但覺得「好威有著數嘢周圍分享，教人呃飲呃食」就不恰當。

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但有網民表示該名港媽之所以會有不停留意生活上的省錢位，是因為港媽獨自一人帶小朋友移民英國，小朋友語言上亦有語言障礙，需要見言語治療師，表示港媽相當不容易，而移民並不是「個個都咁有錢」，所以港媽會這樣省錢都情有可原。有網民對此表示明白港媽可能有難處，但不富裕都不代表能「濫用資源」，若她真的有需要可用正確的途徑尋求幫助。