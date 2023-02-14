AV女優深田詠美稱約會應由男士請客　列一原因堅拒AA制被網民圍插

情人節有不少情侶會出外拍拖，預約餐廳、酒店、送禮物慶祝。這時候通常是由那一方付錢呢？日前日本AV女優深田詠美在Twitter上講到女生為見對象特意花錢打扮，認為男士應為女生請客，受到網民熱議。



AV女優深田詠美（Twitter 截圖）

日本知名AV女優深田詠美日前在Twitter上傳貼文，提到「為甚麼拍拖時的支出應由男性付？考慮到女性為了約會準備衣服、化妝、美容費全部都不便宜。唇膏如果是名牌也要4千円。女性為了想被你讚她可愛會特意超早起準備。考慮到這一點，我覺得理應由男士出錢！」。

雖然在短短3分鐘後就被刪除，但貼文已收獲大量留言，亦被網民截圖轉貼引起熱議。有不少網民留言指深田詠美的講法彷彿男性沒有為約會作任何準備，指出男士「買衫、養車、每月剪頭髮費用、全身脫毛、牙齒美白、化妝品」也是不少支出，「男人全裸嚟食飯咩？」。而且男性還要負責接送女生、預訂餐廳和就酒店等等。有男網民更笑指「我用咗300萬植髮啊，所以你請我啦！」。

有部分網民就認為女性經常提倡男女平等，說自己打扮是為了自己或想被其他女生欣賞。但到了約會時男士提出「AA制」，卻又會批評對方不懂欣賞自己付出，「即係你覺得我唔值得你請啦！渣男！」不過有社會研究專家回應爭議時就講到，自己從2015年起便研究「約會應否由男士請客？」的問題。日本政府内閣機關亦曾就辯論進行調查，最後發現有37.3%男性認為應由他們請客，而只有22.1%女士認為應由男士請客。數據證明或許社會上制造請客風氣的是男性，而相信爭論是在「沒有人請客的女人」和「沒有錢請客的男人」之間而生。

深田詠美拍片在YouTube上為貼文中言論道歉（YouTube 截圖）

深田詠美昨日(13日)就拍片在YouTube上為貼文中言論道歉，表示自己當時微醉，又剛好與女性朋友談起這個話題才會不經考慮上載貼文。解釋到自己並不是覺得男生必須請客，收到網民的留言後也意識到男士一樣要作不少準備，為自己的言論道歉，重申是否請客應按兩人的情況和討論決定，並沒有「理應」請客一說。

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