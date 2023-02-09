日男扮女人非禮5X歲女下屬　借按摩摸下體被捕！網揭行為可怕原因

日本日前爆出一宗男上司猥瑣女下屬的案件。疑犯自稱「心中是女性」，並對女性z跨性別」的日本男子被警方逮捕、起訴，被控利用「女性」的身份趁機撫摸50歲女下屬的下體。



（YouTube 截圖）

大阪府警察日前在高石市逮捕經營支援殘疾人士諮詢事務所「あおい相談室」的55歲代表理事渡邊和美。涉嫌在2021年5月借為50多歲的女下屬按摩，趁機撫摸對方的下體及其他猥瑣行為。亦懷疑曾在同年4月帶30多歲的女性兼職員工到大阪的一家酒店，並性侵犯對方。據報還有複數受害人，當中有人聲稱自己被強制服用安眠藥並遭到性侵犯，警方正在慎重調查餘罪。

55歲疑犯渡邊和美（YouTube 截圖）

綜合日媒報道，疑犯渡邊向身邊的人聲稱雖然自己是「男兒身、但的心是女性」，並不對女性抱有性慾。又講到自己「有時候會出現女性人格」，否認所有控罪。

50歲的受害女部下接受訪問時憤然表示，「我被他利用弱點及以花言巧語騙了。實在卑鄙不能原諒」。事件引起日本網民關注，認為渡邊運用殘疾人士諮詢事務所代表理事及「跨性別」人士的身份對女性下手非常過分。

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有網民就找到懷疑屬於疑犯渡邊本人的Facebook帳戶，當中他分享了不少穿女裝的照片。而在自我介紹欄中他介紹自己是CG畫家，亦寫上自己患有俗稱多重人格的解離性身份疾患（DID）。網民又發現他在2017年更改了自己的感情狀態成「已婚」，懷疑他是有婦之夫。警方在調查中亦認為渡邊並沒有女性的人格，亦不能確信他有「性別認同障礙」；相信他只是為了隱藏自己的性意圖而撒謊。

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