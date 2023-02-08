動物園獨居長臂猿女離奇懷孕　DNA鑑定BB親父竟是牠　網：活塞男?

動物園有許多不同動物觀賞，但即使屬於同一品種，為了避免動物之間打架或不斷繁殖，會將雄性及雌性分開飼養。不過2021年在日本有動物園的一隻獨居的長臂猿竟然離奇懷孕生子，事隔2年園方才終於解開謎底，真相引起網民轟動。



雌性白掌長臂猿Momo和身世成謎的兒子（YouTube 截圖）

位於長野縣佐世保市的九十九島動物園「森キらら」，2021年發生一宗離奇生子案。當時10歲的雌性白掌長臂猿「モモ」（Momo）在2月10日早上被飼養員發現抱著一隻黑色的新生小猴。但Momo一直在鐵籠裡獨居，照道理沒有可能會懷孕；飼養員也是直到孩子出生為止才意識到Momo懷孕。

當時園方表示Momo沒有與其他雄性長臂猿直接見面，而且鐵籠之間鐵網的間隔很小，要透過罅隙與旁邊的鐵籠猴子交配非常困難。不過周邊鐵籠共有5隻雄性長臂猿，當中包括Momo的父親；到底哪一隻才是小猴的生父呢？

到了2022年8月，動物園收集雄性長臂猿門的體毛和糞便、委託京都大學鑑定DNA。近日鑑定結果出爐，事隔2年終於揭曉小猴生父的身份。原來罪魁禍首正是當時32歲的黑掌長臂猿「イトウ」（Itou）。據說展出Momo的後院有兩間獨立的睡房。當Momo被陳列的時候，Itou就在睡房，上午和下午輪流展出，兩人根本沒有接觸的機會。

然而按園方表示，展廳連接到睡房的地方由一塊穿孔鐵板隔開，孔洞的直徑約9mm；大約只能容納一支原子筆。推測兩隻長臂猿就是趁飼養員不注意期間，透過這些細洞邂逅。

DNA鑑定結果出爐後引起網民熱議，將這對長臂猿的傳奇愛情命名為「9mm的奇蹟」。有網民更形容故事應該可以拍成紀錄片「今個夏天感人上映，《9mm之戀》」。亦有人想起2022年卡塔爾世界盃日本國家足球隊員三笘薰的1mm底線救球，大讚Itou十分厲害。有博學的網民就講到，其實長臂猿的平均陰莖粗度是7mm、長度則是4至7cm，因此能輕鬆跨越9mm細孔的障礙。據報九十九島動物園「森キらら」經歷這次事件已經將展廳和睡房之間的隔板換成密封的鐵板，以免再發生同類雜交事件。

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