內地男遊香港嘆4大變化　批港人質素差+無懼被歧視：別跟基層較勁

香港與內地於2月6日正式通關，吸引不少內地旅客來港旅遊。日前，有內地的旅遊網紅發布一條其到香港旅遊的影片，他覺得香港不論樓宇和人的素質都有下降，驚訝經歷過三年後的香港出現4大變化。此外他更表示，很多網民要他挑戰在香港說普通話會否遭受歧視，令他覺得奇怪，更表示覺得別人歧視你全只因大家「自輕自賤」，對他來說所謂歧視人的服務員只是「工具人」...



圖自「峰哥亡命天涯」

近日，內地擁有過百萬粉絲的旅遊網紅「峰哥亡命天涯」於Bilibili上發影片表示他時隔三年首次出境， 前往香港旅遊，並入住重慶大廈的酒店。他一到香港便被香港的地鐵價格嚇親，他表示單單由口岸前往尖沙嘴便要「44港幣」，價格貴得「恐怖」。不但只有交通，他對港人的素質方面亦表示驚訝，於影片中就在他等待紅綠燈的時候，他發現香港人竟然「衝紅燈」，讓他駭然覺得港人的素質下降，真的「不行」。

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除了港人素質，他更認為香港的人口老化相當嚴重，皆因他在街上看到有兩位老人家拿著購物袋在行走，他對此表示老人家到該歲數，在內地早已「兒孫滿堂」，老人根本不用自己拿袋和購物，這完全是人口老化的象徵。而在他前往酒店時，亦邊走邊批評香港的樓宇又「蕭條」又「破敗」，就如同電影中一樣殘舊不堪。

圖自「峰哥亡命天涯」

除了香港變化，他在影片當中更表示，有不少網民希望他挑戰「在香港說普通話會不會遭到歧視」，他認為這挑戰相當「滑稽」，不明白為何自己「講了一輩子普通話」，為何在香港說普通話就是一種「挑戰」。他聽到別人這樣說的時候亦「愣了一下」，因他表示他根本「從來都沒有留意過服務員任何的表情」，甚至對他來說服務員就是「工具人」，完全「不用在意他們是甚麼語氣」。

內地男認為地鐵價格貴得恐怖(圖自「峰哥亡命天涯」)

他更表示，對於香港服務員會不會說普通話的問題，他覺得服務人員無論在哪個社會，都是「最基層」，他實在「想不清楚」，為什麼大家會「跟社會的基層去較勁」。他亦表示覺得別人歧視的人，有點「自輕自賤」，就算別人沒有歧視，但有這個想法，「說者無意聽者有心」，大家只要有「一張中國臉，一本中國護照」，那就是「暢通無阻前往世界各地的通行證」，根本不用在意別人眼光和言論。

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影片引起不少內地網民討論，網民表示「對香港唯一印象就是窄破舊」，「去香港真的一次就夠」，對於香港遭受歧視問題，有網民表示認同網紅所說，「別人沒有看不起你只有你自己」，「於香港不說普通話說甚麼」，「當服務員NPC就可以」，有網民則表示「香港服務業出了名不好世界皆知，何必計較」，但有網民就表示「香港是我唯一碰到歧視的地方」，「說普通話叼都不叼你，一說英語又變得熱情」，香港人的確很包容，但就是「除了咱内地人」，自己說「廣東話被發現是廣東人，也會被區别對待，更別說說普通話的」。