前女友組團拉橫額大鬧婚禮　大叫「今天把你搞XX」　原因竟是...

結婚當然想個婚禮好好睇睇，順順利利，而數到婚禮上最怕見到的人，相信一定非前男女友們莫屬。近日，內地雲南就有一對新人在舉辦婚禮時，新郎的「前女友團」竟然忽然亂入，拉起紅底黃字，一共19隻字的大橫額發表「宣言」，令新郎新娘瞬間黑面，場面超尷尬。



圖自百姓關注微博

根據內地媒體《百姓關注》報道，於2月5日內地的雲南鎮雄縣亨地村，有一對新人在結婚當天，新郎約10名的前女友們竟然「踩上門」，於婚禮現場拉起橫額迎接新人的道來，橫額上更以大大隻字寫上「我們是陳松前女友團」，更揚言「今天一定把你搞報廢」。新娘新郎當刻即黑面，尷尬得呆在原地。

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影片於網上瘋傳，媒體表示後來經過多番查實，找到了一名參加婚禮的人員，他表示「我看見了(橫幅)，後面問他們(前女友團)的時候說的是整起耍的」，有一名曾發布當日片段，自稱為新郎表姐的網民亦表示，橫幅只是朋友們定制來開玩笑，但影片卻引網民爭議。

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有網民表示「這種玩笑能開嗎」，「這些朋友是想要看現場離婚?」，「這種玩笑若當真便一世」。有網民更指從新娘的表情來看，「新娘當真了」，「婚禮可以直接取消」，更表示「求新娘心理陰影面積」。但有網民則搞笑表示若是真的「男方能夠談這麼多都厲害」，還有最重要的是「能讓前女友組團到底是甚麼事」。