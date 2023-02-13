康城居民狂呻商場逼爆如「地獄」 列2事超崩潰　網：食飯都人踩人

日出康城不論人口、配套、基建等等的問題，常常都引起市民廣泛討論。日前有網民於社交平台上狂呻表示康城商場逼爆到簡直如同「地獄」，他表示單單只是到快餐店食早餐都要等半個鐘以上，等到以為自己去的是「米芝蓮三星」餐廳。誰不知乘撘電梯卻更誇張...



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日前有康城居民於Facebook專頁「日出康城Lohas Park@家在康城」發文大呻不滿康城的商場太細人口又多，到處都「逼到爆」。樓主表示自己於星期日到快餐店食早餐，並打算堂食，但等待餐點「超過20分鐘仲未有」，令他等到以為「唔知幾時呢間快餐店變左米芝蓮三星」。他表示本想找職員理論，但他看到職員個個都「無停手」，因而覺得「爆佢地又好似過份咗」，最終選擇退錢走人。

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誰不知到11點多，當他「去馬會入完錢想走人」時，商場其中一部扶手電梯壞了，職員表示要坐電梯，但他一眼望去竟然有「30-40人等緊」，即想轉去「行樓梯」，才發現商場所有樓梯「都lock晒」，若不將防火警鐘擊破，並不能進到後樓梯。他最終忍不住「爆啲職員」，職員才幫他拍卡，讓他由後樓梯離開。樓主表示，「康城成14期，但個商場仲細個東港城」，康城商場內裡又有溜冰場又有戲院，「想唔逼爆就有鬼」。

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帖文一出即引起網民熱論，有網民表示「間間餐廳都多人到就人踩人」，「商場根本冇咩餐廳出餐正常」。另網民指現在更有外賣APP，令堂食等餐時間更加「慘重」，有些餐廳「最少要等30-45分鐘起跳」。對此，有網民表示自己於周末都「寧願踩loco bike出去食完再回康城」，市民更指康城只有「一至五才可有正常生活」，一到星期六日「就要自閉在家或跨區外出」。

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另外更有網民表示商場其實並不是細，但是有很多「無謂」的商店，舖頭分布十分差「沒有足夠的民生用店舖」，「執走幾間傢俬舖啦」，「夾萬真係唔知想點」，市民更表示寧願「執左個溜冰場，開food court 好過啦」，只要將無謂的舖頭撤除，加強商場實用性定能改善。