將軍澳港鐵座位驚現「屎漬」有成個屁股印！網民:幾時變香港日常?

屎再出沒注意!最近不論商場或是街上都紛現「便便」的蹤跡，令不少網民表示此景於三年後「終再出現」。而日前有網民於社交平台上表示在乘搭將軍澳線列車時，竟發現有疑似屎漬遺留在座位上，讓網民驚呼「真係好嘔心啊」，但有眼利的網民就在照片上發現「盲點」...



網民於乘搭將軍澳線列車時發現(圖自將軍澳主場Facebook截圖)

日前有網民於Facebook群組「將軍澳主場」上發文表示自己在2月13日乘搭港鐵將軍澳線時，發現列車的座椅上竟然疑似染有屎漬。從樓主分享的照片上看，兩張座椅上都有大量深咖啡色的污漬，此外污漬更帶有紋路，座位中間的位置污漬較為深色，隱若可看見一個曾有人坐過的痕跡。樓主表示自己在調景嶺站上車後發現此等奇景，當時一有人想坐時即用「眼神」令大家留意，後來於下午1點左右通知職員處理。

網民發現座椅上疑有屎漬(圖自將軍澳主場Facebook截圖)

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帖文一出，有網民即表示「好嘔心啊」，「日常事」，「香港究竟係咪冇廁所」，「土地供應不足?」。有網民亦表示「美麗新香港，好香」，「Hello Hong Kong 」疑暗嘲近日香港剛表示歡迎環球旅客來港旅遊，但卻「屎象」頻生，故此或會給旅客一個不太好的印象。

有網民則表示此事件並非一定關乎旅客造成，很有可能真的是乘客「唔舒服」，「肚痛去唔切」才會瀨在座位上，更表示「如果真係瀨咗，都好慘啫～」。有網民亦表示有可能是曾被網民拍到稱為「尿小姐」的染髮女士所為，因她曾被指常常於港鐵座位上小便，但網民表示近期卻不見她的蹤影。

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但有眼利的網民卻突破盲點發現，表示照片上並非只有一張座椅染上屎漬，而是兩張座椅上都有，兩張座椅上亦都有曾坐過的痕跡，令不少網民好奇表示難道「兩個一齊肚痾」，「2個一齊瀨？」。

其實近10年，在港鐵車廂中，不時出現奇人奇事，不少更成為了香港人的集體回憶，一直講到現在的「厚多士」（好多事），仍是源自當年有大媽在港鐵車廂進食，被乘客阻止後發脾氣，大罵對方好多事。

除了「厚多士」，還有龍心在車廂中引體上升、跳鋼管舞；亦有令將軍澳人非常頭痛的染髮姐，大家對於以下幾位地鐵奇人，又認得幾多個？

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