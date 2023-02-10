居加港人呻遭餐廳逼畀「小費」 手法惡劣骯髒　網:小費文化超失控

於加拿大、英國、美國等的國家，不少餐廳都會有「小費文化」，雖則稱為小費，看似能看乎個人意願選擇給或不給，但其實於暗地裡，小費於該些國家卻是一個必付的項目，只視乎你所給的金額多少。而最近有移居加拿大的港人於社交平台上大呻不滿餐廳竟然私自將所謂的「小費」加落單，連金額都已預先設定，令其看到覺得「條氣就唔係好順」。



圖自Facebook專頁「溫哥華飲食男女」

近日，有居加拿大港人於Facebook專頁「溫哥華飲食男女」上分享他於一間位於加拿大卑詩省列治文一間日式餐廳用膳，而正當付錢的時候竟被職員通知已經將小費加落張單，令他覺得對方這樣是用「骯髒」的手法，來逼迫和給予壓力顧客付小費。

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樓主更貼上於該餐廳消費的單據，從單據上看，樓主點了4樣菜，一共為70.45加幣，即約411元港幣，而稅項則為總數的5%，約20.54港幣，但除了稅項和食物的收費，竟然還有一項「小費」的收費，而且價錢更為總數的「15%」，約61元港幣。

樓主表示自己「通常俾15%至25%小費」，但這次餐廳不論於他們進入餐廳時，或是在餐牌上均沒有寫上須付某一個數目的小費，而是「畀錢嗰時候話我知已經加落張單」，令其覺得「條氣就唔係好順」。

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貼文引起眾多網民討論，有網民表示「溫哥華小費文化真係失控」，「畀小費唔係問題但你自己無啦啦加就好反感」，「搵笨搵到上心口」網民更表示「而家出去食嘢已經好貴，咁樣做只會越嚟越少人願意出去食」。

而有眼利的網民發現，單據上下方其實有寫上「這張單已包括了15的小費，但不是強制性的」字眼，表示樓主可以向餐廳轉換小費的數目，但樓主則表示該行為會令其感到「非常尷尬」和大壓力。網民都表示若這樣做「簡直尷尬同埋食佢個黑面啦」，更且餐廳之所以這樣做「博你怕尷尬，唔去改」，整件事完全不道德。