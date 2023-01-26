林襄認愛食腸！為保持浮凸身材新年勁戒口　卻願為它破戒原因揭曉

台灣啦啦隊女神林襄，因擁有甜美的臉蛋，以及傲人的魔鬼身材，累積了不少死忠粉絲。林襄近期接受台媒《TVBS新聞網》專訪時透露，自己過年有10天連假，她坦言並沒有特別的計畫，但會跟家人一起過。在家中好好補眠。而她也分享了自己過年餐桌上最愛和需要戒口的食物。



林襄表示，自己最愛的年菜是「烏魚子」跟「香腸拼盤」，她直說：「只要有那一盤，我基本上就可以把一碗白飯吃完。」另外，林襄透露，自己要戒口的年菜絕對是龍蝦類的料理，她無奈的苦嘆：「我沒有富貴命，每吃龍蝦必都會過敏。」而林襄也指出，因為過年長時間待在家，還有滿滿的食物轟炸，因此基本上會努力讓自己維持7、8分飽：「是工作的關係習慣了，我也會盡力避開甜食，再搭配運動，身材比較不容易變形。」

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另外，林襄透露，自己以往過年除了穿紅色衣服沾沾喜氣外，也不會有什麼特別的活動，但今年因經紀人想要自己的紅包袋，因此就出了印有「林襄頭像」的紅包袋跟春聯週邊，讓她哭笑不得的笑說：「我剛開始覺得很鬧，沒想到做出來很可愛趣味，我應該會因為這樣子，好好的出門跟親朋好友拜年！」

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林襄今年人氣扶搖直上，除了啦啦隊的工作外，也出席不少活動與代言，被問到是否有送給自己新年禮物，她害羞點頭：「有欸！我代言的輕珠寶，因為公關價很甜，手滑多買了幾個，想說珍珠系列配過年紅色很好看！然後星星的又非常喜氣，鑽系列也很高調很適合拜年時配戴。」但隨後講完趕緊補充：「我突然覺得講起來有點心虛，但女生購物都需要來點藉口～所以不是一個新年禮物，算是很多禮物。」

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最後，被問到新年新希望，林襄坦言，自己前一陣子最近忙到身體狀況不佳，有小小的被嚇到，「希望新的一年，我的身體回歸健康頭好壯壯」。另外，林襄也希望可以嘗試更多不同領域的挑戰，帶給大家更多不同類型的作品。更期許自己能成為「時間管理大師」，她笑著解釋：「我很重視互動連結，希望自己繼續可以回覆襄民每個留言跟訊息！努力寵粉～。」

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