林襄女神形象再崩壞？被揭私下脾氣極差 曾與前度嗌交失控亂掟嘢
撰文：聯合新聞網
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台灣綜藝節目《小明星大跟班》日前錄影，吳宗憲一開始就點名代班主持人林襄與林莎是啦啦隊中的職人女神：「人家說認真的女人最漂亮，啦啦隊裡有很多很感人的，有些人是不會跳舞想加入啦啦隊，大家練習完都離開了，她還在繼續練。」
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此話一出，林襄深有同感：「我就是這樣，我也是本身沒有舞蹈底子。」不料她竟被吳宗憲無情吐槽：「妳是靠外貌！」但話鋒一轉：「有一次我就在現場，那個『髮香熱區』票多貴啊！然後妳最漂亮的就是穿OL那套衣服。」
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在場也有職人女神身份的塔羅牌占卜師，這讓林襄好奇自己在新的一年是否有機會「脫單」？占卜師也當場替她解牌：「妳很懶得去社交，如果想要趕快遇到新對象，妳要把妳霸氣的樣子拿出來，但要懂得感情的流動，剛開始認識人的時候可以主動、熱情一點，但在一起之後可能要稍微收斂一點。」
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林襄也趁機公開自己的理想型：「我喜歡直球對決，因為我不喜歡在那邊猜測，覺得很浪費時間。」但吳宗憲認為林襄要先改掉壞脾氣：「她是會跟男朋友爆吵的，還會吵到摔東西，她不能接受任何人忤逆她。」林襄一聽很驚訝憲哥怎麼會知道這些事，吳宗憲便笑說：「因為這是前一陣子孫生跟我講的。」
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