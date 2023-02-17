政府工｜最遲3月初截止！0-2年經驗!10份最新政府筍工月薪23-112K

過年後不少職場小薯心郁郁轉工，各大政府部門包括特首政策組、康文署、民政總署、衞生署等近日也釋出不少職位，部分更只需持有學位，無須工作經驗已合資格申請，《開罐》搜集了10份最遲在三月初截止，絶大部分月薪過二萬的政府筍工，有心跳槽的朋友仔不妨留意下。



在10份筍工中，特首政策組請的助理研究員尤其筍。雖然不是公務員約，只是N仔約，但月薪有32,545至43,610元，更沒有工作經驗要求，持大學學位（甲等或乙等榮譽學士）即合資格申請！

【民政事務總署二級監工】

月薪 $23,295元起

截止日期 02/03/2023 17:00:00

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入職要求

(a) (i) 持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒授的土木工程學或建築學證書，或具同等學歷；或 (ii) 具備五年擔任建築或土木工程技工的經驗；或 (iii) 完成認可的建築或土木工程技術員學徒訓練，而且表現令人滿意；

(b) 符合語文能力要求，即(i) 在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及 (ii) 具中學三年級程度或以上的中國語文能力，或具同等成績；及

(c) 於《基本法尸及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責

(a) 協助助理工程督察和一級監工就民政事務總署的工程項目進行日常監督工作，包括地盤勘測和實地量度／為總部審核組進行審計視察； (b) 協助一級監工擬備工程項目的圖則；

(c) 協助一級監工備存地盤工作進度報告，以及向助理工程督察和一級監工匯報地盤事宜；

(d) 為進行工程項目與當區居民及／或地政總署的職員聯繫； 以及 (e) 執行助理工程督察和一級監工所指派與民政事務總署工程相關的任何其他職務。

聘用條款

總薪級表第9點(每月港幣23,295元)至總薪級表第12點(每月港幣27,825元)

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表通用表格第340號(3/2013修訂版)送達至香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心29樓民政事務總署聘任組，信封上註明「申請二級監工」。

【特首政策組—助理研究員】

薪酬: $32,545至43,610元，視乎經驗而定

截止日期 :01/03/2023 18:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有本港大學甲等或乙等榮譽學士或以上學位，或具同等學歷；

(b) 具有良好中英文書寫及會話能力，尤以在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第2等級或以上的成績，或同等學歷為佳；

(c) 具有良好人際交往技巧及演講能力；

(d) 對社會經濟研究有強烈興趣及／或相關經驗；

(e) 對公共事務及政策有強烈興趣；以及

(f) 熟悉電腦軟件運用及普通話水平良好者佔優。

職責:

(a) 協助進行公共政策研究及分析，包括文獻綜述、收集數據以及協調相關活動(包括與研究組織聯絡)；

(b) 協助撰寫報告；

(c) 為研究提供技術以及後勤支援；以及

(d) 為不同委員會和專責工作小組提供秘書處支援服務。

聘用條款

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期為12個月。受聘人或需超時及不定時輪班工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請方法

互聯網✓

郵寄✓

申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請，申請書送達至香港添馬添美道2號政府總部西翼26樓特首政策組，信封面註明「申請助理研究員職位」。

【香港警務處—臨床心理學家】

月薪 $57,395起

截止日期：02/03/2023 23:59:00

+ 1

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷取得「二級」成績，以及在中文運用試卷取得「一級」或以上成績，或具備同等成績；並操流利粵語及英語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

(註 ﹕衞生署認可臨床心理學家名冊會員可獲優先考慮)

職責

(a)為警隊人員提供輔導及危急事件心理支援服務；

(b)舉辦有關警務工作心理方面的訓練課程；

(c)推行以警隊人員為對象的心理健康推廣計劃；

(d)就警方行動和刑事調查工作提供心理支援；以及

(e)對警務工作的相關議題進行研究。

(註：或須不定時工作。)

聘用條款:

薪酬:總薪級表第27點(每月57,395元)至總薪級表第44點(每月112,925元)

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

互聯網✓

郵寄✓

申請人須在申請表格上[G.F.340(3/2013修訂版)]詳細列明其學歷及工作經驗。已填妥的申請表格，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及﹙三﹚中英文水平的證明文件的副本送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

【教育統籌委員會及策劃分部助理經理】

薪酬:月薪32,545元

截止日期：24/02/2024 18:00:00

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入職條件:

(a)持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b)通曉中文及英文；

(c)符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；

(d)擁有良好的溝通技巧，能操流利英語、普通話或其他語言者優先；

(e)擁有獨立執行職務及解決問題的能力；

(f)具備一般商業電腦軟件(Microsoft Office Word 及Excel) 的應用知識；

(g)於取得上述學歷後具備最少2年全職工作經驗及良好工作記錄；

(h)具備客戶服務或管理津貼計劃的相關工作經驗者優先；以及

(i)具備在學校／公營機構或政府決策局/部門的相關工作經驗者優先。

職責:

(a)處理學生津貼的申請，包括資料核實、處理特殊個案、及進行抽樣檢查等；

(b)處理來自申請人、學校和公眾有關學生津貼的查詢和投訴；

(c)協助與有關決策局／部門／分部和學校聯絡，處理申請和發放學生津貼，包括安排分發和收集表格，並為其資訊科技系統優化進行用戶驗收測試；

(d)協助擬備／更新有關津貼計劃的學校通函和申請指引、及準備／更新有關宣傳活動的相關文件和內部參考資料(例如工作指引、簡介、報告、會議記錄等)；

(e)協助舉辦簡介會，並為與相關決策局／部門／分部的會議提供支援；以及

(f)執行行政支援及由上級指派的其他工作。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)]送達至九龍觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1001-3室 教育局 教育統籌委員會及策劃分部學生特別支援組觀塘辦事處。

【民政及青年事務局—研究助理 （青年事務部(1)）】

薪酬 ：每月45,670元

截止日期 03/03/2023 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的社會科學、傳理學、公共行政或工商管理學科學士學位，或具同等學歷；在取得有關學歷後，具備最少五年全職工作經驗；

(b) 具備最少兩年從事社交媒體、政策研究、公共關係、企業管理或市場營銷的全職工作經驗及往績良好；

(c) 具備優秀的溝通和表達技巧；

(d) 熟悉社交媒體平台及精於運用研究工具；以及

(e) 具有良好中英文會話及書寫能力，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科考獲第3級或以上的成績，或具同等成績。

職責:

1. 協助進行有關公共政策的研究及撰寫研究報告；

2. 協助製備文稿，例如網誌、參考資料摘要、演辭及其它宣傳物品；

3. 協助管理社交媒體平台；

4. 有需要時，協助聯絡政府部門、社區組織及相關持份者；以及

5. 因應需要執行其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請人須把填妥的申請表格[ 通用表格第 3 4 0 號( 3 / 2 0 1 3修訂版) ]、隨文信件、載列現時及先前受僱工作經驗及其職責說明及研究經驗的履歷，以及學歷／專業資格證明書、有關證書和正式修業成績表的副本，送達至香港添馬添美道2號政府總部西翼12樓民政及青年事務局，請在信封上註明「應徵研究助理職位」。

【康樂及文化事務署—藝術行政見習員 (演藝事務組)】

薪酬:每月港幣18,325元 (合約期內薪酬不變)

截止日期 :03/03/2023 18:00:00

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入職條件:

(甲) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷；

(乙) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績 [見註 (4)]；及

(丙) 操流利英語及廣東話。

職責

(1) 管理或籌劃文化場地 (包括演藝場地、體育館、博物館及圖書館)；或

(2) 籌辦及推廣演藝活動；或

(3) 票務系統管理；或

(4) 協助舉辦宣傳活動及推廣文化節目及展覽。

聘用條款

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於藝術行政見習員。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

申請人須將填妥的通用表格第340號 (3/2013修訂版)並詳列其學歷、工作經驗及表演藝術、傳播、新聞、市場推展、文化研究或文化管理相關知識及經驗，送交至新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部14樓演藝事務組。請在信封面上註明「申請藝術行政見習員」。

【規劃署 -平面設計師】

月薪$ 26,190

截止日期 24/02/2023 18:00

+ 2

入職要求

-取得香港理工／理工大學、香港專業教育學院或工業學院／科技學院所頒授的平面設計或相關學科文憑╱高級證書或以上程度學歷，或具備同等學歷

-取得上述學歷後具備至少3年提供創作意念、平面設計和版面編排，以及為專業服務、商業和物業刊物處理全彩色印前輸出檔案的全職工作經驗

-在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

-通曉Adobe Illustrator、Photoshop、InDesign、Corel Draw等電腦軟件的知識，並具備實際應用經驗。

如具備以下經驗更佳:

具備為政府刊物提供設計服務的豐富經驗

具備地理資訊系統、Microstation、AutoCAD及其他三維繪圖軟件、Microsoft PowerPoint、Microsoft Word與中文文書處理及印刷等方面的知識，以及根據數據集製作資訊圖表、繪製資訊圖像地圖及與印刷廠溝通等方面的實際經驗

職責

1.為與規劃事務相關的宣傳／推廣資料，提供創作意念、平面設計、版面編排、美術設計、電腦圖像、資訊圖表和印前輸出檔案

2.有關設計和圖像須具吸引力、感染力和簡單易明，可製作成不同的印刷本和網絡版本

3.須不定時工作

聘用條款

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請方法

親身遞交 ✓

郵寄 ✓

申請表格 [ 通用表格第 3 4 0 號( 3 / 2 0 1 3修訂版) ] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格連同詳細履歷及相關作品簡介親身遞交或郵寄到香港北角渣華道333號北角政府合署18樓1817室規劃署聘任組，信封面須註明申請的職位名稱。

【房屋署-技術主任(屋宇裝備)】

月薪$ $ 23,295- $45,670

截止日期 24/02/2023 23:59

+ 1

入職要求

-持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的電機工程學或機械工程學或屋宇裝備工程學文憑或高級證書，或具備同等學歷

-在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

-在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

-參加面試的申請人需要接受電腦輔助繪圖技能測試

職責

1. 進行所有屋宇裝備設施的工程計算

2.繪製設計／招標／施工圖則和擬訂相關細節

3.協助執行與招標和合約事宜相關的工作，並管理技術數據／電腦程式

4.進行實地勘測和實地查證工作

5.查核承辦商／專業服務供應商提交的文件／圖則

聘用條款

獲錄取的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

親身遞交 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站( http://www.csb.gov.hk )下載。申請人必須於截止申請日期(即2023年2月24日)或之前將填妥的申請表格連同學歷的證書副本、成績單副本及工作證明(如適用)送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組 ，並在信封面上註明「申請技術主任(屋宇裝備)職位」。

【衞生署 -註冊護士】

月薪$ $32,545- $52,370

截止日期 23/02/2023 23:59

+ 1

入職要求

-持有香港護士管理局頒發的註冊證明書

-DSE或會考中文和英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

-持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書

-能操流利廣東話和英語

-在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

註: 預期在2023年8月31日或之前符合有關入職條件的人士亦可提出申請

職責

1. 負責執行一般護理職務

2.向服務對象提供公共健康護理服務

3.參與健康教育和健康促進活動

4.須輪班當值或隨時候召當值或超時工作

聘用條款

獲錄取的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法

親身遞交 ✓

郵寄 ✓

互聯網遞交 ✓

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站( http://www.csb.gov.hk )下載。註冊護士職位的申請日期為2023年2月10日(星期五)至2023年2月23日(星期四)。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，並在信封面上註明職位名稱。

【教育局-項目主任(校本管理) 】

月薪 $41,530

截止日期 24/02/2023 18:00

+ 1

入職要求

--持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

-持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

-符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

-在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責

1.設計、舉辦及監察校董培訓課程

2.執行各項工作以支援法團校董會的成立及運作，包括校訪

3.提供行政支援以確保辦公室運作暢順

4.準備有關實施校本管理措施的財政預算及監控相關支出

5.協助跟進校本管理政策專責小組的建議，包括檢視校董培訓軟指標的推行情況

6.執行其他獲指派的職務

聘用條款

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期至2023年10月3日。

申請方法

郵寄 ✓

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港添馬添美道2號政府總部東翼5樓 教育局學校行政分部校本管理組)。

【知識產權署—二級專利審查主任】

月薪$30,990元

截止日期 03/03/2023 18:00:00

+ 1

入職條件

(a)持有香港本地大學頒授的二級榮譽或以上學士學位，有關學位須修讀一項或多於一項屬化學、電子及／或機械工程領域的科目[見註(1)]，或具備同等學歷；以及

(b)具備良好的中、英文會話和書寫能力，並符合語文能力的要求，即至少在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績，或在其他考試取得同等成績.

職責

二級專利審查主任主要負責執行《專利條例》（第514章）所訂的職責，有關職責為就原授專利申請及短期專利作分類及審查，以及處理其他審查工作；協助主管人員執行處理專利申請及批予後的事宜的相關法定職責；就專利及相關課題進行研究及分析；及處理公眾查詢。

聘用條款

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期二年。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請人須填妥一份申請表格[G.F. 340(Rev.3/2013)]，並連同一份詳盡的履歷(包括學歷副本和詳細工作經驗副本) ，於2023年3月3日香港時間下午六時正或之前以郵寄或親身遞交方式送達至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈25樓知識產權署行政組，信封面上註明「申請二級專利審查主任職位」。