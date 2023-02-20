日本梅毒患者再創新高　女病人激增40倍推免費檢測　驚揭播毒主因

近年來世人對「性」的看法越來越開放，不少人都會透過交友App、社交平台約炮。日本傳媒最近報道指，東京去年染上性疾病「梅毒」的人數創歷史新高。當中女性的感染人數更是大翻40倍！



東京都的「梅毒」感染人數創有紀錄以來新高。（FNN 截圖）

日媒《FNNプライムオンライン》日前報道指東京都的性傳染病「梅毒」感染人數急增。單是東京都2022年間的感染人數已達3,677人，是自1999年有紀錄以來歷史上最高數字。

東京都知事小池百合子日前於例行記者會上談及梅毒問題。（FNN 截圖）

東京都知事小池百合子日前在例行記者會上就表示最近梅毒已成為極大問題，每個人都需要採取適當的措施來防止擴散。宣布指將於3月在新宿、錦糸町、立川及多摩中心4個地點設置1日限定的免費檢查站，並即日通知檢查結果。

去年的感染數字顯示男性患者的人數與10年前的數據對比增加9倍，而女性則是誇張地大增40倍。男性患者大多介乎20至50歲之間，女性患者則大部分是20多歲。因此3月3日在新宿設置的檢查站將會是「女性專場」，但據報亦不會受「戶籍性別」限制。檢測採取提前預約制，申請時無需透露姓名或地址；但亦因為不會簽發診斷書，若檢測陽性患者需自行到醫療機關求醫。

「梅毒」並非只會透過插入式性交傳染，透過黏膜或皮膚上微小的傷口也一樣能傳染。病徵包括出現下疳、紅斑、感冒症狀、淋巴結腫大及生殖器官潰爛等等。初期及潛伏期內病徵有可能較輕微或沒有跡象，但嚴重情況會出現多種併發症甚至死亡。若孕婦感染亦有可能從胎盤傳染給胎兒，極度危險。

日本在戰後時期梅毒患者曾多達20萬人以上，但自研發抗菌藥後患病人數已大幅減少。近年患者人數回升相信是源於社交平台和交友App約炮、與多名不特定對象性交的文化所致。

有意見指「爸爸活」、「援交」及「風俗賣春」這些「不檢點」行為是梅毒散播的主因。（示意圖）

有日本網民表示單教導國民安全套的正確方法並不足以減少梅毒的傳播。直指是透過社交平台進行的「爸爸活」、「援交」及「風俗賣春」這些「不檢點」行為所導致。亦有風俗女子提到自己也曾被感染，指出近年人們對性衛生及健康的意識不足。而且有不少外國的遊客會到日本光顧風俗店，相信問題難以規管及解決。

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