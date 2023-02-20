港男為加薪20%棄Bonus跳槽 新公司一理由2個月即炒　網民:太天真

每逢年頭或三、四月，都是公司出花紅的時候，不少打工仔都會拿公司花紅後才考慮跳槽，不過近日有港男在討論區上發帖文，指自己去年底被其他公司「相中」高薪挖角，樓主見薪酬吸引決棄花紅跳槽，結果返新工不夠兩個月，新公司以一個理由炒他，令他甚為氣結，直指是「Ｘ街」公司！



《無法成為野獸的我們》劇照

樓主在連登討論區以「真心Ｘ街公司」出帖文，指事源11月，有獵頭公司cold call 給他一份新工，該新公司表示未來將會中標需開一條新「Team」，想撬他過檔，根據樓主回應帖文所講，該公司專做MTR Project。

當時樓主開出二選一條件給對方，第一是一個人工較低的加薪幅度，但須待樓主拿花紅後才過檔，又或是將要求加薪幅度至20%，樓主即棄舊公司1月才出的花紅，立時跳槽。

《不懂撒嬌的女人》劇照

「佢哋好似好等人洗，叫我唔要份Bonus俾個貴價Offer我」，樓主當時盤算，若在新公司長做，可以補足返失去的花紅，「佢哋又咁等人洗應該穩陣啦」，於是樓主即遞信12月底離職，一月返新工。

樓主指起初返新工也相安無事，上下堂自己上公司Server自學，「PM（Project Manager）仲叫我唔洗咁急，唔會將我投閒置散」。怎料剛過去那星期，外國老闆回來視察，不停跟人事部和PＭ開會，結果「今日同我講因為個客延遲張標，所以補7日錢炒我。我問有冇其他位置可以暫時容納我做住先，竟然話無。」

《男人唔可以窮》劇照

樓主為此大為氣結，「我大拿拿放棄咗兩個幾月Bonus 黎救你急，你一樣炒人，正Ｘ街公司，好心張標未成就咪請人啦。」樓主更指他才剛剛開始供樓和搞裝修，以為即使是「伏」工，「伏極都可以玩一年」，現在沒有工作，自嘆相當黑仔。「連幾個Agent都話入行咁耐都未見過咁炒…我開offer俾人，係預你公司點都有嘢長做，仲話上市大公司，一支標唔見無其他位可以入？」

樓主截圖指新僱主因客戶的合約延遲，故跟他終止合約。（連登討論區)

不過網民對樓主經歷卻不表同情，所以對方賠足錢法例上並無做錯，認為是他本人「太天真」、「係你自己入世未，不嬲跟Contract做嘢」、「咁大個仲信口講既嘢？白紙黑字最實際」、「職場哪有真愛」、「明知自己要供樓裝修 都轉工」等等。也有網民分析指若當真未中標，其實也可以先培訓樓主，「等人用都炒，一係公司好唔掂，一係有人睇你唔順眼，或者你自己做咗on X 嘢連自己都唔知。」

其實不少職場新鮮人都未必有轉工經驗，也有說法指第一份工作應該做完一年才轉工，其實應該要抉擇呢? 《開罐》Opener就此請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，到底是否必須做滿一年呢？轉工時又如何作抉擇呢？

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