剛畢業的大家通常對職場認識不深，於是就會轉投網絡和身邊過來人的經驗作參考。當中經常會聽到的一個職場規則就是「第一份工作必須要做滿一年」，因此有不少職場新人不論公司有多難捱都會留滿一年才選擇轉職。《開罐》Opener就此請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，到底是否必須做滿一年呢？轉工時又如何作抉擇呢？各位Fresh Graduate快來看看吧！



（《大叔的愛》劇照）

其實職場新人真的對職場潛規則一竅不通，很容易就會聽信旁人的意見。經常聼說「第一份工作必須要做滿一年」，如不足一年就辭職會被下一任僱主視爲「唔捱得」，亦不會被當作工作經驗。企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」表示這個想法已經過時，隨著時代變遷工種變多，上一代的觀念已經不再適用...

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