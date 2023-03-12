性愛那些事｜網傳經期做愛易高潮　性博士揭「興奮」3大關鍵

與另一半有和諧的性關係是不少民眾期盼的，若是遇上女性生理期來報到，不少人會選擇休兵擇日再戰，但也有人認為月經來時愛愛更容易達到高潮。對此，最美性學博士許藍方解答了。



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許藍方在YouTube《可樂研究社》頻道表示，針對外界有說法稱「月經來愛愛」較容易高潮一事，分析有3點關鍵，第1是女生在生理期前慾望的確會高一點，第2則是經血本身具有潤滑功能，且會帶有「澀澀的感覺」，最後則是骨盆腔處於充血狀態，坦言上述3條件加起來「確實較容易達到高潮」。

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不過，許藍方提醒，該結論並非是要大家在生理期期間恩愛，上述3關鍵才是重點，因此只要在非經期時達到以上條件，女生一樣可以輕鬆享受高潮，像是透過前戲勾起慾望、透過促進血液循環使骨盆腔充血又或是使用潤滑液提升濕潤度，「滑度勝過經血」。

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