酒後亂性唔係真？飲酒易不舉？醫生曝真相：喝醉只會想做這件事

有些情侶或夫妻會在週末夜晚外出享用美味晚餐後，再配上一杯美酒，在氣氛絕佳之際，就和另一半帶著醉意到酒店，但為何此時興致來了卻不舉？酒後會亂性是真的嗎？

對此，台灣泌尿科醫生陳偉傑與羅詩修指出，一旦喝醉了，最想做的事其實是睡覺，且酒後難以激發性慾，男女都可能出現性功能障礙，較難達到高潮。



究竟酒後會「亂性」還是「無力」？陳偉傑與羅詩修在臉書粉專「泌密會客室」上發文解釋，所謂的酒後亂性，指的是性格而非性愛。喝酒初期，人類大腦透過神經元與細胞溝通，管理全身的各種活動，中樞神經可分為「抑制神經元」與「興奮神經元」，喝酒以後，酒精會對「抑制神經元」進行抑制，阻斷正常的神經元傳導，使人失去自制能力。

起初是微醺的舒服狀態，「這樣的快感也會讓人比較多話、更容易覺得自己比較『性感』、也更容易比較有衝動的傾向、也慢慢失去痛覺和情緒管理的能力」，平時斯文不多話的人可能變成嘮叨鬼，陳偉傑指出，小酌微醺的感覺確實對性生活有幫助，「但這時大腦其實還是清醒的，等到喝醉了，其實最想做的事情應該是睡覺。」

而喝下的酒越多，大腦額葉皮質機能也隨之下降，「抑制神經元」與「興奮神經元」都受到了抑制，人的感官逐漸麻痺、無法控制肌肉運動機能、走路開始搖晃，此時全身肌肉已不受控，因此有人會感到四肢無力。

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至於酒喝太High會導致不舉嗎？羅詩修則說，酒後雖然表面很有「性趣」，事實上性慾卻難以被激發，對男性而言，會造成勃起功能障礙、早洩、延遲射精甚至無法射精；女性則是私密處分泌物會減少，加上男性因身體不受控可能動作比較粗暴，因此女性更容易感到性愛過程的疼痛，也難以達到性高潮。

陳偉傑與羅詩修也提醒，適量喝點小酒可以放鬆壓力，不過長期飲酒過量會導致不少健康問題產生，大腦神經細胞也可能受損萎縮，不能輕忽。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：酒後會亂性還是硬不起來？泌尿醫曝真相：真的喝茫只想做1件事】