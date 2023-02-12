這「2種睡姿」會影響勃起能力？醫生推薦這姿勢：對男性健康最好

性功能障礙其實與睡眠品質也有很大的關係！台灣泌尿科醫生程威銘透露，門診時，遇到不少性功能障礙患者，經診察後發現，是因為「睡不好」所導致，其中常見2種睡姿可能會壓迫到頸部、背部，甚至影響勃起功能，因此他大推「側睡」，並舉出3大優點。



近日台北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》上分享，不少性功能障礙患者都是睡不好所引起的，在睡姿中，趴睡是最不好的睡姿，不僅會造成頸部壓力，還會壓迫到夜間勃起的陰莖，而仰睡則是稍微好一點，但對容易打呼的男性不佳，因為交感神經過度旺盛，可能會發生缺氧的狀況，間接影響勃起功能，因此，程威銘建議，喜歡仰睡的人可以墊一顆枕頭在膝蓋下，減少下背部壓力。

而程威銘也指出，對男性健康最好、最推薦的睡姿是「側睡」，不僅能給陰莖勃起的空間，也比較不會因為呼吸道壓力出現睡眠呼吸中止症的情況，更不容易產生胃食道逆流影響到睡眠品質。

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程威銘也提醒，除了睡姿外，還需要注意睡眠環境，選擇適合的床單枕頭，並且定期清洗，避免皮屑、灰塵累積造成過敏，另外，保持燈光昏暗、低溫、乾燥，也有助於一夜好眠。睡覺前也要避免喝咖啡、吸煙、喝酒，不少人會誤以為喝酒比較容易入睡，但其實會讓睡眠深度下降，早上起來狀態更不好，抽煙則會造成呼吸道黏膜腫脹，晚上睡覺時呼吸會較不順！

最後程威銘呼籲，睡覺前要避免打電動、滑手機，反而需要盡量將大腦放空。另外，晚餐也不能吃太多、太飽，以免躺下時出現胃食道逆流的症狀，或是睡覺期間上廁所頻率增加，不只破壞睡眠也影響勃起功能。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：泌尿科醫師曝「2種睡姿」恐影響性功能！大讚1姿勢：有空間可勃起】