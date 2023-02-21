池袋Sunshine水族館告急！日本電費暴升難維持水溫：這品種恐團滅

日本今年冬季除了面對超強寒流之外，於生活不可缺的各種能源費用亦有所上升。全國的不少食店、桑拿和錢湯等店舖亦因此被逼加價，但受波及的不止小店。有水族館負責人就表示電費影響水槽的溫度，隨時有可能令海洋生物們死亡？！



日本電費和煤氣費上漲，除了影響普通家庭以外，亦嚴重影響水族館經營（Twitter 圖片）

日媒《文春オンライン》日前報道指電費和煤氣費上漲對普通家庭造成了重大影響，經常需要煲水的錢湯亦是受害最嚴重的業種之一。不過嚴格要求控制水溫的行業不僅是公共澡堂，港人旅行時愛去的水族館亦受到極大影響。

位於東京池袋大型商場 Sunshine City屋頂的「サンシャイン水族館」（Sunshine水族館），因海水、飼料和照明與煤氣等燃料費上漲，他們宣布將從3月開始提高入場費。水族館的部長二見武史表示，自去年11月左右電費上調後，他們已經開始感受到水電費增加的負擔。但除了需保持展覽的質量之外，他們手上照顧著大量小生命，飼育的質素也絕對不能下降。因此，他們有必要區分可以節電和不能節電的區域。

因不能關閉養殖設備和展品的照明，他們就將後院部分燈光調暗，並在影響不到生物的水平內，對水槽溫度進行細微調整。不過有部分魚類即使水溫稍微偏離最佳溫度，就會產生很大的影響，所以需小心區分、採取對策。

例如他們養著沙甸魚的水槽之前一直保持在20°C，現在則調至18°C。但對於魷魚等壽命只有1年左右的生物來說，他們對環境的溫度變化很敏感、不能改變水槽的溫度設定。溫度改變對他們來說意味著季節的轉換，因此很有可能會將溫度的變化誤認為是時間的流逝，變相縮短它們的壽命。

Sunshine水族館仍然在反覆試驗中，積極考慮如何將對海洋生物們的影響減到最低。而門票價格將由3月18日起加價200円（大約港幣11.7元），加價後成人價2600-2800日圓。有不少網民認為水族館加價幅度非常合理 ，當中有人分享到自己家中有一個冷水魚的水槽，冬天的花費還好，但去年夏天支出大增3成、已覺得難以負擔，實在不敢想像加幅對水族館的打擊有多大啊！

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