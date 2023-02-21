K Cup女優作品遭「無碼流出」日本AV新法下狠告製作公司索償740萬

自去年AV新法實施後，在日本AV界帶來空前動盪。曾有一名片酬僅$267的「茄喱啡」男優要求作品下架，令作品發售刹車引起熱議；不少業內人士質疑他是惡意搞破壞。不過新法的確有助保障AV演員，日前就有前AV女優因演出作品的「無修正」版被放上網而提訴製作公司，追討賠償。



前AV女優澀谷果步因演出作品的「無修正」版被放上網提訴製作公司（YouTube 截圖）

日本前AV女優澀谷果步身高只有151cm，但卻擁有與嬌小身型不成正比的K Cup罩杯，而且還有前東京體育記者的身分，囊獲不少粉絲。2018年從AV界引退後她轉戰做KOL，以作家、Cosplayer、直播主及YouTuber等多重身分活動，在Twitter上坐擁83萬粉絲。最近她就因過去出演AV作品的「無修正」影片在網上流出而向東京地方法院提訴。

綜合日媒報道指，澀谷果步2月16日以疏於管理影片數據為由，向負責流出作品拍攝當日的導演、攝影師和製作公司提起訴訟，並要求740萬円賠償（大約港幣43.2萬元）。代表律師若林翔指這次被流出的「無修正」AV是澀谷於2016年9月拍攝、2017年發售的2部「有碼」作品，約是在2022年1月左右被洩。而且因影片中能聽到「準備，開始！」的指示，明顯是未經編輯的影片；持有片源的人應該只有極少數。

澀谷表示該製作公司以往也曾有「無修正」AV流出的情況發生，理應更嚴謹、批評他們疏於管理。製作公司則回應指還未收到訴狀，暫不作評論。澀谷指出作品被流出除了是侵犯私隱的行為之外，因她現在的工作對象包含兒童及年輕女性，流出對她現在的工作有很大影響。而且在日本「無修正」影片屬犯法，不能接受自己在不知情、不同意的情況下「被參與」違法活動。

成人媒體研究員安田理央表示以往若女優的「無修正」作品被流出只能流著淚入睡、強忍不公。而且影片被公開後很快就會被轉載，難以全部追溯刪除。正是因去年通過的AV新法澀谷才敢於發聲維護權益。代表律師則表示希望透過今次事件能官方能重新審視新法、完善法律，並規管業界設立防止流出的預防措施。

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