撞樣原來有科學依據？研究發現「陌生人雙胞胎」基因相似｜多圖

演藝圈內有許多「陌生人雙胞胎」的撞臉案例，像是香港的李彩華和陳敏之、湯洛雯和倪晨曦、江華和劉德華、Eric Kwok和Iron Man羅拔唐尼、徐錦江和雷神基斯咸士禾夫、陳庭欣和吳若希等，台灣也有宋少卿和屈中恆、曹格和高爾夫球員曾雅妮、蕭亞軒和溫嵐等都是有名的「撞臉案例」。



其中，宋芸樺跟夏于喬是有名的撞臉「姐妹」，相似程度竟可以騙過手機的「Face ID」。不過，這樣的「陌生人雙胞胎」的狀況竟然是有科學依據的！👇👇👇

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宋芸樺、夏于喬為何長超像？醫根據研究揭驚人真相

經常在Facebook臉書分享有趣醫學知識的闕壯理醫師Dr. John分享這個奇妙現象，他指出，一篇發表在《細胞報導 Cell Reports》的西班牙研究應證了這個現象，並以「陌生人雙胞胎」來形容這些特殊的案例。

Esteller博士率領的研究團隊在2005年研究過同卵雙胞胎，雖然DNA一樣但基因表現和後天行為不同，讓同卵雙胞胎還是有那麼一點點差異。Esteller試想，如果兩個人長很像但完全沒有血緣關係，基因會有關聯性嗎？

香港圈中撞樣藝人也有不少👇👇👇

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研究人員和加拿大攝影師Brunelle合作，他從1999年就開始收集陌生雙胞胎的照片，利用三種不同臉部辨識演算法，最後擷取32組的照片，其中，就有16組被臉部辨識演算法判斷為同一種長相，可以說被電腦判定是同一個人，更有9組更是在基因型分析上歸納為同一類。

而這些長相相似的人，在個人資料調查像是身高、體重、吸煙史、教育程度等等，也有高度的相似度。Dr. John總結研究指出，「相似的基因型不只能讓外表長得很像，更會影響人的行為和習慣」，像是盧廣仲和民歌手包美聖的相似度不只在臉上，音樂造詣都是一流，也讓這個研究結果多了幾分可信度。

Dr. John也補充，意外撞臉的人在DNA或許有某種程度的相似，但基因複雜的轉錄轉譯和不同的微生物系統，造就每個人差異。

同古人撞樣的藝人，古巨基同國父孫中山真係幾似樣👇👇👇

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何宋芸樺、夏于喬沒有血緣關係卻長超像？研究揭驚人真相：「陌生人雙胞胎」竟有相似基因】