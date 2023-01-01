素人美女同周子瑜撞樣網絡爆紅　6年後急速發育變性感女神出寫真

台灣啦啦隊甜心霖霖（李芷霖）目前擔任棒籃雙棲的啦啦隊員，時常能在籃球場及棒球場上捕捉到霖霖的身影。因為熱情的笑容及活潑的個性總是帶給觀眾滿滿的正能量，因此有快樂小霖這個稱呼，另外有粉絲發現她是2017年1月，大學生打工意外爆红的「Costco周子瑜」，近期和台灣知名女攝影師莉奈推出首本寫真作品「霖距離」，雙版本收錄了霖霖各種不一樣的美貌。



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對於發行寫真，她表示沒想到有一天能完成這麼重大的任務：「一直以來都不是一個有自信的人，加上第一次拍攝寫真，內心真的滿滿的緊張感。」她透露，其實拍攝過程不是很順利，因為在拍攝前幾天剛確診完又引發異位性皮膚炎，好險拍攝時經過攝影團隊的巧手，讓作品看不太出來。

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再加上沒有拍攝經驗，她一開始非常放不開，又因為長年累月練習競技啦啦隊，很擔心腿看起來會粗壯結實，在鏡頭前不夠好看，坦言在拍攝前兩個月天天在睡前按摩加抬腳，拍攝過程中攝影師不斷鼓勵她，讓她慢慢放鬆心情，還好後面就越拍越順利，作品呈現出來的風格她自己也非常喜歡，寫真裡面所呈現的是比較日系性感純欲的風格。

霖霖2017年1月於新竹Costco打工被偷拍擺上網，因外形神似周子瑜意外爆紅。（PTT）

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