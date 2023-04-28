關於我和鬼變成家人的那件事｜冥婚小知識　唔好彩被睇中點化解？

【關於我和鬼變成家人的那件事／冥婚】《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、林柏宏、王淨主演，以傳統冥婚習俗加上同志婚姻議題，並結合靈異、動作、警匪、懸疑、喜劇等元素，在台灣上映後票局口碑雙收！你聽過長輩提醒「路邊紅包別亂撿」嗎？小編就來為大家了解一下冥婚小知識！



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一、冥婚習俗怎麼來的？

冥婚在華人傳統文化中，至少存在三千多年了，相傳在商朝就有相關習俗出現，歷史上也有不少知名的例子，像是三國時代的曹操就曾為他那愛幫大象量體重卻13歲就英年早逝兒子曹沖，找了一位不幸早夭的女孩冥婚。一直到現在只要有華人的地方，或是日本、韓國等東亞國家都有冥婚相關的習俗，但各地做法有所不同。

二、傳統只有女性才需要冥婚？

在傳統民俗中，需要找冥婚對象的通常只有女性，因為傳統觀念認為女性未出嫁就離世不能入祠堂，只能將牌位放在家中角落，無法享受香火恐怕會變成厲鬼，除非將其送到「姑娘廟」供奉，不然就要找冥婚對象，所以傳統上才會將單身亡女的頭髮、指甲、八字放入紅包中，在路上「徵婚」。但現在兩性平等觀念普及，除非死者託夢，不然也不會特地去找冥婚對象。不過在中國北方一些地區也有幫單身死亡的男子找鬼妻合葬的習俗，甚至有些地方還有盜賣女性大體的犯罪團體，實在令人髮指。

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三、冥婚的形式

冥婚分為「死人與死人」、「死人與活人」兩種形式，有可能是情侶因意外不幸雙亡，或是其中一方驟然離世，親屬為了填補遺憾而為倆人辦婚禮，另一種則是為單身不幸早逝的親人找個伴，活人與死人皆有，活人就是常聽到的「路邊撿紅包」，死人則是會尋找死亡年齡、時期接近，八字相符的對象舉辦冥婚，雙方家屬也從此結為親家，禮尚往來。至於《關於我和鬼變成家人的那件事》同志男男冥婚，則是罕見的案例。

四、撿到冥婚紅包怎麼辦？

雖然現在撿紅包冥婚的習俗已經沒有像以前那麼盛行了，但若不小心撿到，又不想脫單怎麼辦呢？有一種說法是再塞點錢進去並放回原位，把自己當成「賓客」包紅包的概念。但民俗專家楊登嵙老師認為，雖然有這樣的說法，但其實這樣還是不夠慎重，因為通常撿到紅包就代表你有這個緣份，如果真的百般不願意，最好請法師做科儀跟亡者溝通，希望他/她可以同意改覓其他良緣，如果置之不理恐怕會招來厄運，會有多衰呢？電影中許光漢會演給你看的！

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五、撿到紅包不一定是冥婚？

不過你知道嗎？在路上撿到紅包可不一定是冥婚喔！也可能是傳說中的「改運紅包」，裡面通常會放點錢、頭髮、指甲、金紙等。通常是一個人在經歷很衰很衰的事情之後，想要把壞運轉給別人，所以撿到這樣的紅包代表衰運上身了！但別緊張，同樣也有方法可以化解，楊登嵙老師建議，可以請法師做科儀，把草人替身燒掉象徵把衰運消滅，另也可多做公益、做善事，多積功德保平安。

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