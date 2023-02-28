女高中生接知名內衣品牌廣告　校方迫退學掀日網民力撐：錯不在她

隨著社交媒體普及，有不少年輕男女都會在網上分享自己的生活，甚至可以當KOL接廣告賺錢。最近一位日本的女高中生就因為接了一個內衣廣告而被逼退學，引起網民熱論。



（Twitter 截圖）

在Instagram上有逾8.4萬位粉絲的KOL日本女高中2年級生「ちーまき」（@116tn_）早前在Instagram上指，自己在學校旅行3天前被退學。被粉絲追問時指自己是因接了一個內衣廣告而被學校退學。

據說「ちーまき」本來於福井縣一間高中就讀，但最近就因為接了日本知名內衣品牌「Angellir」的廣告、在Instagram上載內衣照，而被學校因「禁止兼職」及「有傷風化道德」直接退學。她在限時動態上回覆粉絲時表示，接廣告與上傳泳衣照是被退學的主因，校方更跳過停學直接退學，令她未能參加學校旅行，感到非常可惜。

「ちーまき」透露，她最終決定以「自願退學」方式離校，亦不能出席最後的測驗，並將會轉讀較有彈性的「通信制」高中，相信需要延長JK生涯。事件受到日本網民熱議，有部分網民就同情「ちーまき」，覺得學校沒有停學警告就突然將她退學很可憐，而且她的行為並非犯法，批評校規太嚴謹。

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網民翻出她的TikTok和Instagram上有不少性感的照片和影片，盡顯姣好身材，指出「著到咁性感upload畀全世界睇，學校要你退學都好正常」、「好羨慕佢啲同學可以合法睇同學內衣look」。但也有不少網民表示企業將內衣廣告交給一名女中學生這個行為才是最大問題，內衣品牌不應鼓勵中學生「賣身」。大家又認為學校的處理手法合理嗎？

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