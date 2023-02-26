AV女優參加「魔鏡號」選秀下海　G Cup神木麗胸懷大痣+曾出道2次

日本成人網站FANZA每月都會公開AV女優的作品銷售排名，除了自復出後一直人氣高企的河北彩花之外，最近還有一名女優亦衝入排行榜上位；她就是神木麗。這位素人女優到底是如何俘虜一眾老司機？一起來看看吧！



AV女優神木麗（Twitter：@rei_kamiki）

AV女優神木麗今年24歲，是一名「高身長女子」，身高有169cm，配上可愛的臉孔和G Cup魔鬼身材，為她擄獲大批粉絲，在Instagram上有逾12萬追蹤。她在2022年4月出道人氣持續提升，在今年1月的FANZA月間作品排行榜上壓過河北彩花和相澤南等多名前輩登上第2位，近日在Google上的搜尋數字更是暴升。

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【1】基本資料

神木麗

生日：1999年12月20日

身材：169cm/G 罩杯

出道日期：2022年4月7日

（Twitter：@rei_kamiki）

【2】魔鏡號選美下海

2021年片商SOD為了紀念超人氣魔鏡號企劃迎來25周年，舉辦「マジックミラー号25周年シンデレラオーディション」「Magic Mirror號25周年灰姑娘選舉」。勝出者可在SOD作為專屬女優出道，出演5支作品契約金1000萬。神木麗勝出後便於2022年4月發表出道作。

【3】兩次發表出道作

她勝出選舉後發表的第一支作品並不是以神木麗名義出道，而是以「しおり」（Shiori/詩織）化名出片。到了2022年6月發行第二支作品時才以正式藝名「神木麗」出道，吸引大批老司機關注。

【4】偶像是2位AV女優

曾在訪問中表示覺得三上悠亞和小倉由菜很可愛，發現他們是AV女優時非常驚訝。神木麗本來在美容業界當OL，看到兩人成功發展自己的服裝品牌、事業很羨慕。於是也決定投身AV界提升知名度、存錢創業。

【5】貓奴

神木麗是一名「鏟屎官」，與愛貓「ミルク」（Milk）同居。她不時也會在Twitter及Instagram上分享一人一貓的生活照，擄獲大批粉絲。

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【6】胸前有「痣」

她身上有不少痣，除了手臂和背部之外，神木麗亦胸前有「痣」！傲人G Cup左邊的南半球上藏了一顆痣，非常誘人。

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