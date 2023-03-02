內地女遊港帶「原隻燒鵝」做手信被海關攔截　即場硬啃：都快哭了

去旅行有不少人都會買當地的著名特產，當作手信送給身邊的人，但大家購買時要謹記注意一下出入境的限制啊!近日，一名來港旅遊的內地女於社交平台上呻指，自己與香港以600蚊買了一隻「米芝蓮一星」的燒鵝，本想帶回內地與家人分享，誰不知在過關時卻被海關攔截，令其需要當場在海關辦公室裡面「啃燒鵝」...



圖截自小紅書

日前，一名來港旅遊的內地女於小紅書上大呻指，自己於香港旅遊時，於著名燒鵝店「甘牌燒鵝」購買了一隻價值$600蚊的燒鵝，以及一隻$230蚊的白切雞和一斤價值$180蚊的肥叉燒。樓主將白切雞和叉燒都放進袋裡，但由於「燒鵝太大」，所以只能手拿入境。樓主表示本想將燒鵝帶回家給父母吃，誰不知於深圳機場碼頭入境時，卻被海關攔截，海關向其表示「燒鵝不可以帶入境的喔」。樓主當場即反問「澳門豬肉脯不也是一樣進的嗎?」，但海關則表示「不可以，生熟家禽和肉製品都不可以」。

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樓主因不想浪費全部的燒鵝，而向海關懇求「可不可以當場吃一點」。最終海關帶他到沒人的辦公室，讓他坐在裡面「啃甘牌燒鵝」，而剩下的則幫他銷毀。樓主於文中更憶述指燒鵝是真好吃，「還是溫的，皮也是脆的」，但當時一想到「爸媽不能吃到米芝蓮一星的燒鵝」都「要哭了」。

圖截自小紅書

此外樓主更表示，出此帖文是想提醒大家不要違反國家海關規定，帶違禁品過關，自己因是「西南人民」，平常不會接觸到出入境，所以「真的不知道不能帶」。但若是大家真的被搜到，只要「態度誠懇，好好說話」，便可嘗試向海關懇求一下當場吃一點。樓主亦再三叮囑表示「不要學我帶燒鵝啊，是真的不能帶的哦」。

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貼文一出即引起網民熱議，有網民表使示曾於樓主有類似經歷「曾經在羅湖海關炫了6磅車厘子」，而當時有另一位「啊叔」同樣帶了益力多被攔截，兩人一同分享。有網民則表示「肉類確實不能帶的，澳門肉乾是澳門一個支柱特產，一般數量不多沒人追就罷了」，網民更表示「豬肉乾也是不能帶的，就是偷偷的」，若被查同樣會被沒收，然而最近澳門對出入境產品也「很嚴」，所以大家還是遵守規定，在旅遊當地吃過享受過便算了。