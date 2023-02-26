打工仔狂呻公司逼捐錢仲「掠水」　員工捐$90福袋　公司淨袋$XX？

有時候公司都會參與不同的慈善活動，並向員工們進行募捐。日前就有網民與討論區上大呻指公司向職員表示要募捐400個福袋，而且「90蚊1個」，但網民就指福袋中產品「點計都80蚊買到」，認為公司每個福袋起碼都可「賺10蚊」，連「募捐都搵到錢」，而感不滿。



《大叔的愛》劇照

日前，有網民於連登討論區上發文表示，公司要為慈善捐400個福袋，而叫員工們進行募捐，每個福袋為「90蚊」，但福袋中卻只有「出前一丁5包、桂格麥皮800克、 地捫茄汁豆盒裝、地捫粟米粒盒裝和太平梳打餅」，一共5款食品。樓主表示「加加埋埋點計都80蚊買到」，意思即是「公司每個福袋賺10蚊」，400個就可以賺到4000蚊，如果「1年搞10次就有40000蚊」，更表示「募捐都搵到錢」，覺得公司連「做善事都要浸一浸腳」，此舉有點過份。

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見此帖文有網民則表示「唔想咪唔買囉」，「又冇人逼你一定要買」，「唔買會點」，樓主則表示始終該慈善活動是「總公司send email出嚟」，每個部門「都要交少少數」，以表支持。有網民對此則表示樓主公司的確「計到盡」，「錢就你哋出，名就掛公司名」，「做慈善公司又有得扣稅」。網民表示正常公司「都係啲大粒佬自己攞舊錢出嚟捐」，不會向小職員募捐，公司要捐「自己捐飽佢」。

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但有網民卻表示公司收多10蚊，是因「行政費」和「運送費」，就算連「福袋個袋都要錢」，認為加多10蚊並不為過，但有網民卻表示福袋根本不值90蚊，「成本連80蚊都唔洗」，為此《香港01》翻查網上大型超市價格，出前一丁5包售價為$20， 桂格麥片800克售價$27.3，地捫茄汁豆盒裝售價$23.9/3盒，一盒即約$7.9，地捫粟米粒盒裝售價$17.9，太平梳打餅300G售價$15，總數為約$88.1，與公司所募捐的價錢90蚊相差2蚊。