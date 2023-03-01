網批違泊私家車獲出「通告」放生：唔通有特權？背後真相竟是...

作為車主最怕就是於街上泊車被「抄牌」，一張張俗稱「牛肉乾」的違例泊車罰單，簡直堪稱車主的「噩夢」。而日前有網民於社交平台上發文表示看到一輛私家車的擋風玻璃上，竟然即時疑似違泊，但竟然沒有被抄牌，而是被「溫柔」貼上一張警察通告，向車主以作提醒，帖文令網民質疑表示「其實點解唔抄牌嘅...」，「有特權？」...



圖截自「車cam L（香港群組）」

日前，有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上分享兩張有關一輛泊在殘疾人士車位的私家車照片，從照片中可見，車輛並不是被警察發出「牛肉乾」，而是車的擋風玻璃上竟然貼上一張「警方通告」，並向車主表示「接獲投訴」指該輛私家車在「殘疾人專用泊車位」內停泊超過24小時，以此通告提醒該車主行為，根據香港法例，任何人在泊車處連續停泊車輛超過24小時，即屬犯罪。而從警方的通告中的下款「秀茂坪區交通組」可推斷，車輛應該是停泊在觀塘區。

圖截自「車cam L（香港群組）」

於貼文中，樓主對警方的通告表示好奇，並表示「其實點解唔抄牌嘅…」，而網民見此貼文亦表示「霸殘疾車位都唔抄」，「牛肉乾都無張?」，網民對車輛即使泊在殘疾位上多時仍未被抄牌感不解，更表示警方的通告即「擺明通水」，「明放生啦」，更表示「名車大晒？點解唔拖車？」。

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但有眼利網民則表示，警方之所以並不即時抄牌，是因該輛車並不是佔用殘疾人士車位，照片中可見車輛的擋風玻璃上貼上「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證」，即俗稱的「灰證」，根據運輸署規定，持證人是可使用路旁殘疾人專用泊位。然而若車輛停泊在車位超過24小時亦屬違法，但發告票者須要有證明該車輛連續24小時「無郁過車」，才可對其車輛發出告票。

圖自香港討論區

網民更表示，發告票者若想知道和證明該車輛於24小時內有沒有曾離開車位，通常都會於該車輛和地板上畫上記號，俗稱「畫鬼腳」，來看記號有沒有曾移開過的痕跡。有網民亦指，正常警方「貼得呢張肯定已劃咗鬼腳」，但有網民亦表示如果車主將通告拿走並「洗走鬼腳」，對方亦可能難以證明該車輛停泊的時間。

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根據香港法例第374C章第8條道路交通(泊車)規例，「任何人在泊車處連續停泊車輛超過24小時，即屬犯罪」，違者可被罰款2,000元。