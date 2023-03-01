口罩令取消｜網民目測9成市民繼續戴口罩　自爆堅持戴罩為一理由

口罩令取消｜政府宣布「口罩令」於今天（1/3）正式撤銷，口罩令於2020年起生效，一共維持了959日後正式解除。不過在口罩令解封首日，網民卻在路上發現仍有9成以上的市民繼續佩戴口罩，形容「無罩市民」在戴罩市民中就像是異類一般的存在，為此網民就解釋自己堅持戴口罩的理由。



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在疫情3年之間，戴口罩改變了港人的生活習慣，市民也適應了要隨時隨地戴著口罩的生活，如今口罩令正式撤銷，市民終於可自由選擇戴口罩與否，也不用擔心不戴口罩被罰$5,000。雖然過往有大量市民抱怨戴口罩「悶熱焗促」、「唞唔到氣」、甚至「令皮膚變差」。

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但今日（1/3）卻有不少網民都在社交媒體、討論區上發帖，異口同聲地指出今天在返工路上，發現很多市民仍戴上口罩，質疑自己是否搞錯日子，表示「出門上車到而家，95%以上既人都戴口罩」、「可以除口罩點解唔除？又話好唔舒服？」、「大家係咪怕醜呀其實」、「香港人奴性真係好重」、「唔戴口罩反而係異類」。

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為此有仍然戴口罩的網民解釋，提到現時只是口罩令撤銷的第一天，3年以來養成的習慣無法一朝一夕改變，很多市民仍處於觀望的狀態。加上戴口罩這些年來連感冒都沒有患過，因此覺得繼續戴口罩也無妨，以及現時天氣涼爽，未有想馬上脫下口罩的衝動，笑指當天氣30度時，除罩的人數會直線上升。不過大多網民稱堅持戴罩最重要的理由是「屋企仲有好多盒口罩」，所以會堅持到口罩庫存消耗完為止，不想浪費抗疫物資。

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口罩令3月1日起取消，凌晨時分，莫小姐形容現時心情「興奮過屯馬開通」，又指戴口罩的日子「唞唔到氣」。（楊凱力攝）

亦有市民在口罩令取消後即時響應，於昨晚3月1日凌晨12時準時摘下口罩，有除罩市民受訪時表示「舒服晒」、「空氣都清新啲」、「興奮過屯馬開通」，不過對於會否繼續戴口罩，就表示「怕尷尬，無戴口罩好似無著衫咁」、「硬係爭咁啲嘢咁，落到樓覺得好赤裸裸」，也會觀察路上有多少人不戴口罩再決定自己戴不戴。

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