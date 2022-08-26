散水餅點派先得體？專家教Last Day 派餅7大禮儀：唔使派勻全公司

還有不夠10日新的學期就要開始了，這亦即表示各位實習生們的實習期都將迎來尾聲。不知大家有沒有聽過甚麼是散水餅呢?其實不少人在離職時都會派散水餅，以感謝一眾同事一直的關照。但其實是否一定要派散水餅呢?不派的話又是否不體面?接下來就讓我們為大家指點迷津，揭開派散水餅的迷思!



👉鍾培生FB重金聘「書僮」 入職條件睇中英文要快 最緊要有這特質

「散水」其實是廣東話詞語，源自古時的建築述語，本來的意思是指疏導雨水的技術。但後來卻漸漸演變成離職和當日正式離開公司的意思。而「散水餅」顧名思義是指於離職當天所送給同事們的糕餅，通常大家都會以蛋糕或是餅乾作散水餅的禮物。

但近年，經常有人討論派散水餅的必要，有人覺得派散水餅的意義是可答謝同事們在公司的關照，且能為對方留下好印象，日後好相見。但亦有人覺得即使派散水餅，對方對你的好感亦不會有所增加，反而有點無謂。那究竟派或不派?派又要如何去派?

👉李家超是氣功大師、她最愛泰拳！6個香港高官原來是「武林高手」

《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為大家指點迷津！快看看她給大家甚麼建議吧！

+ 6

因此如同Son姐所述，派與不派，還須看你與同事的關係，不派絕對無問題。若然決定好要派，則要多多注意細節，借派餅好好的跟同事們表達謝意啦！

同場加映：公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂

【政府工/公務員/N仔約】最近有傳醫管局聘請內務管理助理，向受疫情影響的旅遊及體育界從業員提供短期就業機會，中五學歷、每周工作48小時，月薪竟高達3.1萬。不論是公務員還是短期的N仔職位，政府工一向薪金較高，是時下不少年輕人的心儀工作。但政府工又是否適合你呢？投考公務員以至政府工時，又有甚麼考慮因素？

👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂