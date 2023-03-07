港男買樓叫未婚妻齊供款　一理由堅拒加名　網民撐精明：有咩問題

不少香港情侶都會結婚置業打算，大家為層樓也不介意公一份婆一份。但近日有女網民在討論區發文，指男友欲婚前買樓，並要求女方將來為安樂窩一齊供款，不過當女友要求男方在層樓加名時，男友竟拒絶，令女方大感不滿。而該分享更成為網上熱話題，惹起網民激烈討論。



（《香港愛情故事》劇照）

該名女網友近日在香港討論區上表示，男友近日打算置業，而該物業一半首期由男友支付，其餘首期則由對方父母支付。而男友本有結婚打算，更向樓主表示希望將來能一齊供樓。

樓主當時答應，認為「一齊供有咩問題」，但當樓主問男友層樓寫誰的名字時，對方竟答只寫他自己名，更明言樓主「冇份畀首期」，不明何解要加上她的名字。

為此樓主感到十分懊惱，「唔係講好咗以後一齊供咩？寫我個名又有咩問題？」更指自己又無意跟對方分開，不存在「同佢分層樓」的問題，但樓主也提出了疑問:「如果層樓冇我名，我以後點解仲要咁辛苦同佢一齊做樓奴」。

《香港愛情故事》劇照

網友聞言後對事件反應兩極，有網民認為既然樓主未有付首期，未開始供樓即要求對方加名實在過分，認為「你有誠意就供咗一段時間先提出加名」，「你哋結咗婚層樓你自然有一半，點解要寫你個名？」、「有咩問題?」，也有網民撐樓主，認為男方太計較要分手，「日後要你出錢供 , 咁其他開支又點計」，還叮囑樓主男友這樣「精明」，錢銀處理要「慎重」。

不過，也有網民以過來人的經驗分享，指當年兩夫婦買樓用聯名方式置業，現在想多買一層樓卻要交雙倍印花稅，更提議就算沒有加名，也可以簽一份協議保障自己。

根據香港法例，假若情侶雙其中一方出首期，並共同供樓，即使物業並非由二人聯名擁有，只要其中一方能提出有份支付首期以及供樓的證據，也有機會取回部份物業的權益。而為免在分手時出現爭執，可以在購買物業前先定協議，說明雙方在物業上的權益，以及將物業出售後的利潤分配，以保障彼此利益。