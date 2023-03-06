17歲少女曬父親$500名牌袋被嘲笑　終成Charles & Keith模特兒

早前新加坡17歲少女佐伊（Zoe Gabriel）曬出父親所送的$500「名牌手袋」，惹來網民嘲笑Charles & Keith並非名牌，取笑她不知什麼是名牌，後來她高EQ回應手袋是由父親辛苦工作賺錢買入，比任何東西都珍貴。最近她更成為了該品牌的模特兒，宣傳國際婦女節活動，可謂十分勵志和讓人暖心！



TikTok@zohtaco

新加坡17歲少女佐伊（Zoe Gabriel）本年初在TikTok上分享了一段影片，她興奮地開箱由父親送贈的80坡元（約$500港幣）的Charles & Keith手袋，表示是她人生中的第一個「名牌手袋」。不過其後影片引來網民嘲笑她不知道什麼是名牌手袋，她再拍片反擊表示自己並非出身富裕，昔日由菲律賓移民新加坡時，一家連麵包都買不起，雖然小CK可能微不足道，但是可擁有這個手袋而是價值無比，十分感謝父親辛苦工作賺錢送贈的禮物，直指嘲笑她的網民被金錢蒙蔽了雙眼。

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TikTok@zohtaco

因為Zoe的回應得體，影片吸引了Charles & Keith的關注，更特別留言給她「Love Your pick（喜歡你的選擇）」，幾天後更邀請她和父親到公司總部參觀，獲老闆黃文杰（Keith Wing）親身接待，後來共進午餐。

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近日Zoe在個人IG上分享了一張拿著Charles & Keith手袋的照片，宣布成為國際婦女節的模特兒之一。同時還有一張手寫的紙條，「這個國際婦女節，讓我們以一顆惻隱之心來慶祝，讓我們以平等的方式來慶祝，就像鮮花一樣。」由被嘲笑再搖身一變成品牌模特兒，網民大讚Zoe的故事十分勵志和讓人暖心。同時稱讚Charles & Keith的公關部門十分識做，在事件上的處理十分得體，邀請Zoe做模特兒也為品牌爭取了不少的分數。

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IG@zoeaaleah

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