內地女數港女8大特徵　一眼分得出！經常淡妝披頭散髮?網民超認同

香港是不同文化集中地，這些特點也反映在港人性格特質上，無論是衣著打扮、性格、風格等，都有一股獨特的「香港味」。近日有內地網民發帖指出香港女生有8大特徵，更可以一眼便可分辨出是否香港女生，帖子受到中港網民熱議！



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內地網民提到「為什麼香港女生一看就是香港的」的主要原因，是可以從「氣質」中分辨，稱一方水土養一樣人，基於人文的不同，導致每個人的氣質也有不同，尤其香港女生在以下8大項目，包括妝容、衣著、性格、語言等，都有不同的特徵。

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1.化淡妝為主

樓主提到自己身邊的香港朋友很少化濃妝，就算是化妝，妝容也不會跟內地的「小姐姐」一樣塗上大紅唇和紅眼影，都是淡淡的精緻妝容，比較幹練的感覺。另外，香港女生也不會追求顯得皮膚特別白的粉底、太紅的唇膏，反而喜歡追求自然色粉底、裸色唇膏，或者稍微顯氣色的唇膏以及大地色。唇膏顏色也是香港女生與內地女生最大的分別。

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2.髮型愛披髮

她指髮型方面，香港女生比較少紮馬尾，感覺都喜歡披髮，或者就是短髮。

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3.衣著簡約

在衣著方面，樓主指香港女生認為碎花連身裙、小香風（如Chanel式簡潔優雅的風格）很土很俗氣，所以很少穿著帶有蕾絲邊、碎花、鑲鑽元素的衣服。通常都會偏好簡約大方，以輕便舒適自然為主，很多香港女生都喜歡中性打扮。

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4.鞋子穿經典款

樓主表示港女很少穿高跟鞋，即使穿高跟鞋，也是會選擇永不過時的經典款、歐美風為主，「不會選擇桃紅色等顏色，也不會選擇鞋子上面有閃鑽、配飾的鞋款，大多時候都以平底鞋、運動鞋、波鞋為主」。

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5.有個性

而評論到港女的性格方面，樓主形容她們比較有個性，也可以說是比較「自我和自信」，無論外表還是行為都不會太過修飾自己，喜歡肆無忌憚地笑，不轉彎抹角。

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6.說話溫柔

樓主表示因為粵語懶音重，又愛夾雜英文，香港女生其實也會有「說話溫柔」的感覺。除此之外也很愛說「唔該、唔好意思」，如果打電話交代什麼事，雖然明明是自己要去感謝對方，但另一頭的香港女生卻會說「唔該你」、「麻煩晒」等，說話語氣很輕柔和細聲。

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7.社交媒體自然

現代人喜歡使用社交媒體分享生活，樓主認為港女社交媒體上，照片真的只是用作紀錄和分享，心情和狀態都很自然，不會有多少是因為做Show或攀比心理而去修圖。反映港女熱愛享受自我，喜歡增廣見聞，對生活品質有很高追求。

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8.走路有風

香港人對工作通常都比較有要求，香港的事業女性更是如此，樓主稱香港人真的很熱愛工作，有時候只要觀察走路的樣子和速度，看到走路有風的話，大概就能判斷她們是不是本地人。

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帖子引起網民熱議，有曾來港旅遊的內地網民表示認同，尤其是步速飛快的一項十分貼切，「我覺得總結得挺好的」、「香港人打扮比較簡約，內地人打扮比較精緻」、「看化妝就知道了」、「港女淡妝的比較多，還透著自信」。不過也有網民覺得有很多內地女生也是如上文之中的打扮，只是個人風格的選擇，不應因此定型香港女生，也無須刻意去分辨香港女生、內地女生，如此的「港女分析」與「引戰」無誤，「不懂就不要誤導大家了」、「客觀的說，你所說的內容，也可以適用於北京，所以沒什麼代表性」。

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