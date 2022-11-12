財務公司首席HR遇大學生以為返工=收數　揭面試3大最冇誠意地雷位

一說到財務公司，大家印象最深刻可能是「借錢梗要還，咪俾錢中介」，除了借貸及討債，其實龐大的集團背後還有不少業務，有財務公司人力資源部跟《開罐》分享，職場新鮮人面試技巧、以及一般人對行業的誤解。



UA亞洲聯合財務首席人力資源官梁秀嫻（Cherie）（蘇煒然 攝）

UA亞洲聯合財務首席人力資源官梁秀嫻（Cherie）表示，過去1年即使受疫情影響，他們仍增聘了100個空缺，並期望在2023年上半年再招聘多80至100名員工，此外還設有不同的前線及實習職位，為未有工作經驗的大學生或應屆畢業生提供機會。

Cherie表示，過去8年暑假都與不同大學合作，聘請約30位同學到多個部門實習，亦有為剛畢業的同學開設空缺：「我們的Graduate Trainee計劃為期兩年，可在8個部門中選3個工作。每個部門各有一名導師（Mentor）指導同事。對前線工作有興趣的同學，可考慮一年實習，在大、中、小3種不同規模的分行上班，培養更多對人技巧。」此外他們還設有Coaching Program，挑選每年表現最好的8至10%同事接受訓練，「管理層同事更會加入當導師。」

Cherie認為面試見微知著，失誤隨時影響面試官印象（蘇煒然 攝）

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Cherie印象最深刻是面試一名Graduate Trainee時，雖然只是剛畢業，但表現超乎她預期：「同學反應十分快，面對情景題時會主動了解客戶的需要及安撫對方情緒，令我印象很深刻。」

當然她也遇過反面教材，「試過有求職者來到竟忘了自己應徵甚麼職位，對答時也較被動，很多時只答『是』、『不是』，感覺誠意不足，最後才發現對方誤以為是見另一份最近申請的工作。」Cherie建議，面試者不妨花幾分鐘先了解應徵公司的背景，避免容易被認為性格粗心大意。

（資料圖片）

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作為財務公司，Cherie指公司過往也曾遇過被誤解的情況，「數年前我們有意參加大學招聘會（Recruitment Fair）但被校方婉拒，也試過有科大同學指擔心工作內容會與追債有關。」解開疑問後，現時UA在其中6間八大院校都有參加過招聘展或舉辦過講座，她期望、相信同學了解過後，會明白在財務公司工作並非只得追債。

大家對財務公司的業務可能存在不少迷思，Cherie指討債（Debt Collection）只是財務公司眾多業務的其中一部分，「如遇上欠債情況，我們不會以恐嚇方式處理，而是打電話及寄信先提醒對方」，比起影視作品中的「淋紅油」負面印象其實溫和得多。

至於面對「欠債不還錢」的客人，Cherie則表示：「批出貸款前會先進行信用評估（Credit Judgement），如果過往欠債記錄較多，我們未必會接受申請，此外香港人其實相當守信用，超出限期仍未還錢的人，其實遠比想像中少呢！」