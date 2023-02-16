ChatGPT｜大學生爆AI一隱藏功能15分鐘交功課　但教授可一招揭發?

AI人工智能的開發日漸成熟，最近一款ChatGPT AI聊天機器人成為了全球熱話，只要對AI提出問題，它便會根據你的問題而給出相對應的答案，寫情書、幫工程師Debug、教你煮飯、作文等全部都可以，功能多多之餘答案也十分準確。正因為這樣的原因，ChatGPT也正式成為大學生們的好幫手，功課只需借助AI的「幫忙」即可輕鬆解決，更有人大爆AI某功能仲「勁過請槍」，容易造成學生的過度依賴！



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最近有一位香港大學生在Dcard討論區上發帖，表示自己「開始好依賴ChatGPT」，提到自從AI出現後，很多大學的功課都是靠它完成，平時需要用幾天才能完成的工作，AI只需要用15分鐘就全部完成搞掂。今日的她忽然驚覺「自己而家無論遇到啲咩好難嘅assignment都會搵chatgpt」，也失去了靠自己完成功課的意欲。

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很多同為大學生的網民認同樓主的觀點，表示在AI出現之後，在ChatGPT上輸入問題就會得到相當準確的答案，提供了很多大學功課的思路和大方向。得到AI的答案後，只需要靠自己做些「後期加工」，例如Fact Check、尋找資料來源就可以交功課，不再需要花費大量時間去自己做功課，容易令學生造成依賴。

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不過有網民提到擔心當每個同學都用AI幫忙做功課的時候，會不會出現相同的答案，為此有網民就解答其實AI的實用性已經超出想像，只要換一個不同的問法便會出現不同的答案，因此出現同一個答案的機會極低。再者其實AI有隱藏功能，只要「調整系數」即可讓答案的變化變多，也可以「限字數」、「要求它修改某些段落/字眼」、「預覽到滿意再交」，直言AI其實仲「勁過請槍」。

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雖然AI的功能十分實用，但是網民提到AI與人類最大的分別就是「創意思維」，如果你一心用ChatGPT只為交功課，的確十分好使好用，但是當缺乏個人思考時，邏輯思維、創造力都會受限，導致在未來人類便有機會被AI取代。因此以AI的答案作為基礎來刺激思考未嘗不可，但絕不建議依賴ChatGPT這類型的AI做功課，也要思考一下「自己讀書的意義為何，是為了完成課業得到學位，還是對知識有所追求？」

同時，ChatGPT人工智能偵察工具GPTZero也已經上線，早前也有韓國老師使用該程式揭發同學用AI做功課，結果通通被給予0分。萬一被偵測到使用AI做功課，被取消大學學科成績和資格就「喊都無謂」。

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新型人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，靠著快速理解和回答人類語言的能力，在短短兩個月內紅遍全球科技界，現時活躍用戶已突破一億人。不少港人都爭相試用ChatGPT進行人工智能對答，而且網絡上也出現了各種的玩法，例如要AI幫忙寫論文、講故事等，近日還有人要求AI計劃香港的旅遊行程，結果卻出現很多不知名景點，讓港人笑瘋！ 👉👉👉👉ChatGPT｜AI設計香港3日2夜行程超爆笑 網笑瘋：教入大嶼山騎牛?