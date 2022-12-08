大學生呻無家底「搵工搵到頹」　不忿同學走後門：身家決定未來?

家庭背景是否真的就決定你的人生和命運？近日有名正就讀Year4的大學生在討論區上表示，自己公屋出身，家人亦「無人讀過書」，不論是生活費或是入大學都全靠自己。最近因即將畢業要四周搵工，身邊有家底的同學就輕輕鬆鬆，但自己用盡所有辦法都徒勞無功，令他「搵工搵到成個人頹晒」，更無奈表示「難道地址身家出身真係已經決定未來？」。



《香港愛情故事》劇照

最近一名將畢業正就讀Year4的大學生於Dcard上以「地址身家出身真係已經決定未來?」為題發文，指自己出身公屋，家人並沒有讀過書，入大學同補習賺生活費都是「靠自己」。為了未來能夠「出人頭地」，自己一直都好辛苦地「兼顧Freelance同GPA」。

但現實卻將他的憧憬壓垮，他指自己其實都算做過 「ibank實習」，但因今年市道不好而無法留下繼續工作。而最近要開始搵工，但不論自己已「用晒所有可用方法」都無法成功找到工作，相反自己身邊「有家底」的同學則「日日好輕鬆」，還可以讀碩士慢慢等市場復蘇，有些就因自己背景好，能透過「connection同tips」入到頂級的銀行。自己卻不論怎樣都找不到工作，讓他「搵到成個人頹晒」。

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他更表示在現實生活中亦「會搵到任何人幫」，因在大學師兄的眼中，自己無「利用價值」，而在同年人眼中「你係競爭對手」，比你低年級的人更不會想理解，因這些都是正破壞他們對「搵工」的憧憬，而令他無從可發洩，亦對自己因沒有家底而倍感無力。

《愛回家之開心速遞》劇照

貼文引起不少網民熱論，有網民表示認同樓主看法指「努力行十步都唔夠有家底嘅人行一步」，「廢但有家底嗰啲有親戚幫佢後門搵intern已經贏曬」。但不少有網民覺得樓主太愛比較「適當比較可以令自己進步，但過度放大差異只會令自己越嚟越頹」，應「知足常樂」。

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有網民亦分享指自己的經歷與樓主相同，同樣出身公屋，做的行業也相同，但亦靠自己進到樓主所提及的頂級銀行，更指樓主太怨天尤人，「其實可以反省下自己先」，別人之所以能進到好的銀行，是因他們背後所付出的「努力同時間」好可能比他所知得更多，希望樓主不要「咁快打沉自己」，與其怨天尤人「快啲諗下有咩做去搵工好過」。

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貴重物品遺失，作為失主就當然會感到緊張。近日，有網民於社交平台上貼文指懷疑有人偷取自己的airpods 盒，為了能讓「小偷」歸還耳機盒，該名網民「撻朵」稱「我本人仲要係葵青少年警訊人員」，務求小偷不敢招惹，知難而退。誰不知貼文讓網民錯晒重點在樓主的「撻朵」行為，笑指「少年警訊咁勁?大口氣到呢」，「我女童軍大家睇路」。

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