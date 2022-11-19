大學生盤點8大最燒錢科目　讀藝術月薪得$8000　邊科未畢業已破產

不知大家覺得大學裡甚麼科目最燒錢呢?近日有網民於討論區發文盤點大學中最燒錢的科目，貼文即引來不少網民回應，有網民表示數到最燒錢科目「藝術科目一定世界第一」，但亦有網民表示，電影系都能比得上美術科，令他燒錢燒到「懷疑人生」。



日前，有網民於Dcard發文向廣大的網民詢問「大家覺得讀咩科最燒錢」，並認為設科應該是燒錢最少的科目，但畢業後都是「賺最少」。他更認為讀美術和設計相關的科目最為燒錢，但畢業之後「感覺都會賺多啲錢」。

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貼文引起不少網民熱論，有不少讀美術相關科目的同學留言表示「極度不認同」，「讀設計一畢業即失業，人工超低，8000蚊一個月都有」，「美術搵得多揀直是幻想」。除了美術科目，有網民指「電影系」情況比美術更差，「每個學期都要拍片，錢全部都係自己出，每套下下都幾千蚊」，更表示拍攝畢業作品分分鐘每人「至少要攞萬幾蚊出嚟拍」，而且「成日都要通宵拍片」，又燒肝又燒錢。網民更指「前世做錯事 今世做影視」。

（ViuTV《IT狗》劇照）

除了美術和電影系，有就讀科學相關科目的同學表示雖然他們讀書並不燒錢，但「十級燒肝燒頭髮燒命，出到嚟仲要乞食」，畢業後的日子同樣痛苦。為此開罐一共整合了8大網民認為最燒錢的科目，快一起來看看網民們的回應!

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盤點8大超燒錢科目

1.藝術設計科目

大專生心聲

「設計畢業之後係會失業，設計出來做嘢會賺好多錢根本係幻想，記得有師兄師姐畢業出去搵工，夠膽死有公司用8000蚊一個月請人。」

「讀嘅時候買材料，搞grad show，出去print野，有啲科仲要出錢請model… 每年洗費都幾金下 計埋搭車吃飯錢可能一年都要一皮或以上」

「讀形象設計，見讀呢科嘅都好跟緊潮流，不停買潮牌要識穿撘又要有自己風格，又唔係平喎，日日要着到靚一靚，睇到都覺辛苦。」

2.電影製作

大專生心聲

「每個學期都要拍片，錢全部都係自己出，每套下下都幾千蚊，最後拍Fyp(Final year project)使得最「金」，每人可能至少要攞萬幾蚊出嚟拍，夾夾埋埋使費最貴。」

「器材、租金、車錢、crew飯錢、book場錢、演出費、美術服裝道具費。搬搬抬抬冇得瞓，爆肝又傷身，維他命B6當糖食，仲要拍完出嚟未必好睇，俗語有話『前世做錯事 今世做影視』」。

「出crew樣樣都係錢，software要買，買器材要錢，電腦唔夠力想換又係錢，想用啲靚啲sound effects同music又係錢，就算大部分都用學校嘢，讀film真係燒錢燒肝燒精神。」

3.幼兒教育

《五個小孩的校長》 劇照

大專生心聲

「老師所有教具全部自己出錢，急救牌，教具材料，教材，出黎做嘢又唔係搵得好多，每日嘅精神損失費，耳仔比班B嗌到耳聾又要去睇耳科，同啲仔鬥大聲到失聲又要去睇言語治療。」

4.建築系

大專生心聲

「淨係買部好啲嘅電腦都一萬幾，仲未計每個project嘅材料費，想打工又要喺studio做嘢到凌晨，仲要諗搭唔搭的士好。」

5.文史哲

大專生心聲

「年年學費賭錢落海，高投資0回報，出嚟就乞食」

6.IT

（ViuTV《IT狗》劇照）

大專生心聲

「要每年換電腦換hardware， IT 燒電腦，燒人腦」

7.航空

大專生心聲

「學揸飛機燒錢燒到傻， 除咗每次飛嘅錢仲有唔同嘅document&配件，樣樣都係錢」

8.Science

大專生心聲

「Science讀嗰陣唔太燒錢，但十級燒肝燒頭髮燒命，出到嚟仲要乞食，我估而家chur到我地咁係因為知我地份糧都support唔到生活，直接幫學生折埋壽」

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