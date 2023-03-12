性愛那些事｜醫生揭自瀆7大迷思　打J多會上癮?女生也會「夢遺」

自慰是否能改善早洩？打飛機會上癮？每逢是有關於男生自慰的資訊和迷思，不論妨間或是網絡上都會有著不同的答案，甚至會出現「獨門秘方」讓大家自行解決問題。那自慰究竟能否改善早洩問題又會否上癮呢？最近，台灣醫學博士黃軒於社交平台上，為大家揭開了６大男生自慰迷思的神秘面紗，以下哪個讓你恍然大悟呢？



近日，台灣醫學博士黃軒於Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」上，表示有不少網友常常問關於手淫的問題，因此醫師一連串將所有大家常混淆或是好奇的問題，通通將答案解開，讓大家能一眼看清各個迷思背後的真相，以下的7大自慰迷思，大家又曾聽過幾多個呢?

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7大自慰迷思

1.不手淫X提升睪丸激素

黃軒醫生表示，有研究指出一個禮拜不手淫，會讓雄性激素增加45.7%，但一到第8日便會恢復到原來的量。手淫者和禁慾者體內的睪丸激素，幾乎沒有差異，因人類的睪丸激素不會單單因自慰而改變，飲食和運動都會有所影響。

2.自慰X改善早洩

大家最常討論的迷思，但根據研究報告稱，手淫前後3個禮拜內的射精時間，沒有延長或縮短的變化。

3.不只男生會「夢遺」!

夢遺其實是一種導致陳舊精液流出的生理現象，而女生其實都會有同樣現象，黃醫生指據說83%的男性和37%的女性，每月都至少都會出現一次「夢遺」。男生會射出或流出精液，而女生的陰道分泌物則會增加。

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4.年紀大=夢遺變少

隨著年齡增長，舊的精液會被分解，並重新吸收到體內，因此遺精的可能性會降低。

5.手淫有次數限制?

黃醫生指，根據2002年一項針對223位男大生的調查，他們平均一個月自慰12次，大約是女生的五倍。但該數字並不代表就一定是正常或不正常，所謂的正常除了次數，還須衡量其他因素。專家們亦沒有一個確切的數字認定為過度手淫。

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6.手淫會上癮

手淫，本身對健康的危害不大，但打飛機上癮的確存在。當大家打JJ時，會釋放大腦中的神經遞質，例如多巴胺和血清素，從而刺激獎賞系統，得到快感。但如果手淫的頻率太高，大腦對多巴胺和血清素的反應閾值會很高，一點點或輕輕地就感受不到快樂和滿足感。從而須要變態的性行為或高刺激行為，才能滿足性行為的快感！

7.打飛機不是病

正常的手淫，並不是一種疾病。打飛機更能讓你自尊心會增強和較不容易罹患前列腺癌。有研究人員更表時，手淫能減少一個人性伴侶的數量，也能降低感染性病的風險。