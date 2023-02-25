性愛那些事｜JJ越長伴侶越易高潮？性愛專家揭：你有Xcm就夠用！

男生們你們在意自己的陰莖長短嗎？大家常常都會有個迷思就是飲莖越長就代表越好，要夠長才能讓女生們容易達到高潮。但性愛專家表示兩者跟本「沒有絕對關係」，女生高潮並不只一種，而且男生性事上厲不厲害取決得並不是長度，而是...



圖自「許藍方博士YouTube」頻道

大家常常都有種迷思就是，男生的陰莖越長就代表越厲害，在性事上就會越強，與女生進行性行為時，更能讓其達到高潮。但台灣性愛博士許藍方日前在個人YouTube頻道上分享表示男生性事上厲不厲害和能不能讓女生更容易達到高潮，跟陰莖的長短基本上「沒有絕對關係」!

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博士表示女生的高潮其實能分為兩種，第一種就是「外陰高潮」，分別就是刺激女生的陰蒂和U點，即女生的外陰部的敏感帶，基本上大家不用使用陰莖，只要用手或舌頭或玩具，便可以讓對方達到高潮。第二種則是「內陰高潮」，博士表示要達到高潮，有些女生陰道裡會有個名為「G點」的敏感點，這個點大概在女生陰道「3到5公分(cm)」的位置，因而若要達到陰道高潮「也不需要多長的陰莖」。

圖自「許藍方博士YouTube」頻道

博士也補充，「G點」並不是每個女生都有，也不一定在陰道的上方，有的人會在側邊或是其他地方。而且女生的「G點」也不是當你一碰到就會立即「高潮」，而是要透過陰莖在G點上，經過「摩擦、頻率、時間，還有速度等等」，才有辦法達到高潮的點。

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若真的要說長度，許博士表示於女生子宮裡較深位置的「A點」，則可能需要較長的陰莖才可碰到，但博士亦表示即使長，但都「不代表一定能碰到」，碰到「也不一定會高潮」，因而光從陰莖的長短來看會不會讓女生高潮，是「沒有辦法有答案」，而且與其追求長度，博士表示不如追求「外陰部高潮」更為實際。

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那為甚麼大家會有「陰莖長越長女生越容易高潮呢」，博士表示迷思絕大部分是來自於「A片」，AV中的男優大都會展現「很雄偉的一面」，而AV中的女生在性行為的「衝撞」中亦會不停的「哇哇叫」，來呈現她「當下的高潮」，久而久知大家就會認為「很長的陰莖，放進去，女生叫，就等於高潮」，但博士表示A片中女生為了讓觀眾有臨場感，才會「哇哇叫」，但她所叫的可能並不是高潮的叫，而是「很痛的叫」。

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博士更表示，男人的性功能厲不厲害，「不是來自於你長不長」，而是你在床上表現的「自信」，而且比起長度，陰莖的「粗度」，更為重要，但是男生們的確也要有「一點點」，只要有4厘米，那就已經是達到標準，若沒有的話大家則要找泌尿科醫生為JJ做矯正，進行治療。