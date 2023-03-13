大丸別莊｜温泉一年只換兩次水社長自殺亡　日本網民嘆：他有苦衷

港人到日本旅行時除了飲飲食食之外，不少人也很喜歡預約日式旅館下榻感受舊日本文化。早前福岡一家創業逾150年的高級旅館「大丸別莊」，該大浴場因1年只會換2次水，含菌量超標3700倍。日前多家日媒就報道，旅館前社長懷疑引咎自殺，引起網民熱議。



（YouTube 截圖）

綜合日媒報道指，位於福岡縣築紫野市二日市溫泉、1865年創業的「大丸別莊」，早前被揭發大浴場的熱水竟然每年只更換2次。去年11月接受衛生中心檢查時竟被發現含菌量超出標準3700倍。按福岡縣的條例，本來會連續使用的循環浴槽每週需要最少完全換一次水，而氯濃度也必須維持在至少每公升 0.4g。經調查後旅館被揭日常營業中亦沒有加入氯氣保持適當濃度，持續讓客人浸在不衛生的水中入浴。

（文春 截圖）

「大丸別莊」的70歲前社長山田真在2月28日的記者會中承認自己低估了細菌的嚴重性，為自己的行為鞠躬道歉。他於3月2日宣布辭任社長，3月10日福岡縣警察上門搜查，帶走2部手提電腦及裝滿10個紙箱資料作調查。並在10日及11日連續兩天傳召他協助調查。但即使他配合調查，網上依然連日有網民狠批山田「以『覺得臭、認知不足』這種不知所謂的藉口試圖掩蓋罔顧客人性命的罪行」，直指他是「只懂得逃避的懦夫」。

據警方所指，12日早上6時55分左右，有路人在筑紫野市的山路上發現山田前社長的遺體並報警；救護人員趕到現場後確認死亡。從山田停泊在附近的私家車中發現疑似遺書，當中寫到「對不起，一切都是我的不道德造成，之後就拜託了」；懷疑自殺身亡。

消息公開後，引起網民熱論。當中有不少人都感到非常遺憾和可惜，嘆山田前社長受到嚴重網絡暴力，相信是精神上的負荷已經到了極限。亦有人指出在「疫情下旅館的客人大幅減少，但溫泉的管理費也要數百萬円」，很難確保收入，認為山田疏於換水也是有苦衷的。希望政府為了保護溫泉和旅館等這些日本傳統文化提出對策。

（YouTube 截圖）

相反亦有網民表示雖然山田自殺非常可惜，但卻是最不負責任的選擇。形容這是「沒有人得益、沒有人幸福、沒有人希望的結果」，指出犯錯就應承認、改進並負上責任。認為現在是「大丸別莊」贖罪及挽回客人的重要關頭，「在這個時機竟然自殺逃避，留下遺書說『之後就拜託了』」、「承擔責任的方式有很多種，但這個選擇是最錯誤的」。

👉中國旅客列東京5大失望景點 上野阿美橫丁走晒樣：似返咗中國

👉黑眼圈原來分3種！專家教6招擊退倦容 這類食物超有效+1分鐘按摩