調查揭9成日本人患「口罩依賴症」！3大原因拒除口罩：都未整容！

香港疫情持續逾3年，最近終於在3月1日起全面取消口罩令，室內、戶外及交通工具上都無需要戴口罩，不過至今仍有不少市民繼續戴口罩。日本也即將解除口罩令，但有調查指9成市民抗拒脫口罩，更出現「口罩依賴症」的現象。



日本由3月13日起解除口罩令（YouTube 截圖）

日本厚生勞動省2月10日宣布將由3月13日起解除口罩令，交由市民自行決定是否佩戴。其實早前當地政府已讓國民選擇在室外時可以不用戴口罩，只是需於室內、交通工具等與人距離較近的地方配戴。雖然當時已有部分人脫去口罩，但仍有大量市民繼續配戴。有調查就指有約9成市民並不希望脫下口罩，形容「口罩是臉的內褲」，不願在人前脫下。

《ANN》進行街訪時發現100人中有84人表示口罩令解除後仍會繼續戴口罩（YouTube 截圖）

日媒《信濃每日新聞》報道就業諮詢公司「ライボ」就解除口罩令的調查結果，當中發現有27.8%、每4個人就有1個人會無條件繼續戴口罩，提到過了3年戴口罩已經變成習慣。他們進行讀者投票時，亦得出有30%人決定持續配戴的結果。

早前東京的美容診所「ISEA」亦對300名8歲至18歲的女生做了一項調查，發現有89.3%約9成女生不願在人前脫下口罩。當中小學生80%、初中生88.1%、高中生92.6%，似乎有年齡越大就越多人抗拒脫口罩的現象。年輕人之間甚至流行將口罩稱為「臉部內褲」，形容脫口罩就像在人前脫內褲，不能想像沒有口罩的生活。不過他們的這個選擇並非為了防禦病毒，而是因「害羞」、「對自己的相貌沒有自信」、「擔心朋友會怎麼看自己」。

調查中亦發現有7成女生打算未來要整容，似乎長期戴口罩有令日本整容年輕化的趨勢。日媒《ANN》日前就報道指有牙齒美白服務自2月宣布解除口罩令後預約接連逼爆，明顯是希望「臨急抱佛腳」趕在13日前「修理」容貌。不過有意見指除了因習慣和想避開旁人目光之外，也有可能是為了應對花粉症。據報今年是10年一遇的超級花粉季，在神奈川縣更錄得26年來最高數值。到底正式解除口罩令後又會有多少日本人繼續戴口罩呢？

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