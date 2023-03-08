松本清香港開店只為儲內地客數據？日本店推2大免稅優惠吸中國客

日本最近放寬中國旅客入境限制，連日有大量旅客到捗。有日媒報道指，為了迎接內地旅客、吸引消費，各界企業都花了不少心機。當中連鎖藥妝店松本清更是透過在香港開店舖收集數據，應用在日本國內的店舖中。



（YouTube 截圖）

日媒《東洋経済オンライン》報道指在疫情前的旅遊全盛期，在銀座、心齋橋周邊藥妝店的化妝品和藥物非常熱銷。按觀光局2019年的調查，訪日的中國人中有近9成旅客都有在藥妝店購物，但疫情下訪客量大跌，令不少企業陷入困境、被逼關閉門店。

（《東洋経済オンライン》截圖）

雖然內地於在去年12月「開關」，但截止今年1月到訪日本的中國旅客只有3萬人，不達2019年的5%。有熟悉中國的業內人士就指，估計2023年5月起就會慢慢恢復。藥妝店「マツモトキヨシ」松本清為了吸引內地旅客積極準備，在2022年12月尾便已將三分之二的分店、約1200家店舖改為免稅店。

（《東洋経済オンライン》截圖）

在銀座的一家松本清分店前放了一個顯眼的廣告牌，貼上中文的海報，宣傳指若關注他們的官方微信、Facebook、微博就能下載優惠劵，並獲得10%免稅及最高7%折扣優惠。店舖內亦播放中文廣播。但除此之外，松本清為應對訪日遊客增加的「最強武器」，其實是情報。《東洋経済オンライン》續指松本清自2014年便會從客人的護照收集國籍、年齡、性別等數據分析暢銷物品，根據結果改變售賣產品。例如淺草二天門的店舖特別多中國客人，便多放了人氣口罩商品。

（《東洋経済オンライン》截圖）

另外2022年10月松本清亦在許多內地客人到訪的銅鑼灣開設第4間分店，從中積極收集數據；將這些積累的數據應用在日本國內的店舖當中。有負責人就指他們未來會增加套裝產品，為了滿足想要在短時間內、一站式完成購物的旅客，亦將進一步擴大產品陣容。沒想到松本清在香港開的店舖是為了收集數據，真正的目標還是內地遊客呢！

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