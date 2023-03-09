中國旅客列東京5大失望景點　上野阿美橫丁走晒樣：似返咗中國

日本自3月1日起放寬中國旅客的入境檢疫限制，不少由內地飛往日本的航班都爆滿。數年沒有到當地旅行，遊客們都非常期待。但日前有日媒就報導指，中國旅客對東京幾個知名景點感到非常失望。其中一個原因竟是因為景點根本與身處內地沒有分別？



（YouTube 截圖）

日媒《ANN》日前報道指某內地知名情報網上最近公佈了一個「東京令人失望的景點」排行榜。當中首5位都是人盡皆知的人氣打卡購物景點，但卻就被旅客評為與期望落差最大的幾個地點。

當中第5位是上野阿美橫丁，據說因那裏有很多來自中國的店員，因此即使旅客到訪也不覺得自己身處日本。第4位則是年輕人潮流購物聖地原宿竹下通，被內地旅客批評人流太多，而且所售商品的質素亦很低。

Sanrio彩虹樂園位列第3位（Sanrio Puroland官網）

Sanrio角色在全球都有極大人氣，但東京的Sanrio彩虹樂園（Sanrio Puroland）卻被評為東京最令人失望景點的3位。原因是不少遊客都以為裏面是像迪士尼那種主題樂園，沒想到入園只有很少機動遊戲、只有打卡位，與期待有很大落差，沒有與門票相應價值。

而第2位則是澀谷十字路口，被點評指從上面看的確非常壯觀，但作為行人走過時只覺得極不耐煩。榮登第1位的是有634m高的東京晴空塔，它是世界第一高塔，不少旅客都會慕名而來從高空俯瞰東京的美景。不過內地旅客就指「冇想像中咁震撼」。

節目組就特派記者到上野阿美橫丁直擊該區的變化。發現隨處都有中文的告示之外，有賣乾貨店舖的招牌中日對照，店主甚至除了普通話之外還會講英文、泰文、廣東話。最誇張的是記者還發現了一家餐廳，餐牌全部都只用中文，店員不太會說日語，店內還有賣鴨翼和鴨頭餐點；感覺就像在內地一樣、作為旅行景點自然就會令人失望了。

有日本網民看到後就反駁指，阿美橫丁的狀況是「同胞」進駐的後果，與當地人無關。而且本來日本人就不會去該區，反而有「異國民族材料專區」的印象。而竹下通主要客人是年輕人，價格較便宜質素就自然較差。不過亦有網民認為內地旅客的排行榜很忠實，日本人自己也會避開澀谷十字路口，東京晴空塔上看下來亦只有一堆遊客不認識的建築物，實在沒有到訪意義。而Sanrio彩虹樂園更不用說，「係細路女去嘅地方，唔係畀成年人去玩嘅」。

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