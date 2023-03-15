政府暑期實習計劃月薪$10,500　24個職位空缺、部分不限主修科

不少大學生都想儲做intern實習經驗，一來體驗職場生活，二來也為未來工作做好打算。近日各個政府部門都開始推出暑期實習生計劃，部分更不限主修科目，只要是大專生，不論本地大學或海外大學，只要持香港長久居民身分證都可申請，同學仔不妨看看有沒有心儀部門!



【民航處—暑期實習生計劃】

民航處2023年度的專上暑期實習計劃，共有兩個職位，分別負責行政及技術支援，申請人必須為香港特別行政區永久性居民；正在本地或海外專上院校就讀全日制經評審專上課程(香港學生)；以及並非在2023年夏季完成課程的應屆畢業生。

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【民航處—暑期實習生(行政)】

月薪 $10,500 (2個月)

截止申請日期：2023年3月23日

入職條件

—任何主修科目

—中、英文講寫能力俱佳；

—具良好的電腦技能及熟悉微軟OFFICE程式；以及

—對航空有興趣

職責

—協助辦公室管理;

—協助將會啟用的新開發的電子系統做準備工作；

—協助促進航空安全，設計和準備宣傳安全的資料及文件；

—協助預備報告和數據分析；

—通過檢查文件和跟進欠缺的文件來協助監督遵守情況；及

—協助研製控制塔模擬器的練習，並使用試算表處理數據和提供行政支援。

【民航處—暑期實習生(技術支援】

月薪 $10,500 (2個月)

截止申請日期：2023年3月23日

入職要求

—主修資訊科技/資訊工程/資訊系統/電子計算機科學/電子計算機工程/電子計算機程式編製/電子工程/航空管理/航空工程/與航空相關科目；

—中、英文講寫能力俱佳；

—具良好的電腦技能，熟悉編製程式及數據庫管理；以及

—對航空有興趣。

職責：

—協助為規劃提供數據支持；

—協助統計分析；

—協助文件審查，數據管理，記錄管理和提升系統；

—協助研製電子表格，設計數據庫系統和預備統計報告；及

—協助研製控制塔模擬器的練習，並使用試算表處理數據和提供行政支援。

申請手續：

本地專上院校學生 :

必須經所屬院校的學生事務處/就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。直接申請恕不受理。

海外專上院校就讀的學生，須下載及填妥下列文件-

(i) 申請表格；以及

(ii) 學歷問卷，

並連同相關證書和修業成績表副本於截止申請日期前提交到香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第六層人事部，或電郵至summer_intern@cad.gov.hk。申請表格必須清楚寫明所申請職位。

【税務局—暑期實習生】

稅務局有為期兩個半月的暑期實習生計劃，雖沒有特別學科要求，但具備財務會計、香港税務和印花税税務知識者將獲優先考慮，而且職位無須面試。如申請人在截止日期後十個星期內仍未收到税務局的通知，可視作已經落選。

【税務局—暑期實習生】

月薪10,500 元 （ 06/2023-08/2023，為期約2.5個月）

截止日期 :23/03/2023 23:59:00

入職條件:

(1) 為香港特別行政區永久性居民；

(2) 為本地或海外專上院校全日制學士課程學生，主修會計學；

(3) 熟悉MS Word及MS Excel的應用；以及

(4) 具備良好中、英文書寫及語言能力。

註:

(a) 具備財務會計、香港税務和印花税税務知識者將獲優先考慮；及

(b) 修讀最後學年（即於二零二三年畢業）的申請人將不獲考慮。

職責:

(a) 就簡單的税務事宜解答納税人的查詢；

(b) 協助審查和處理報税表及申請表；及

(c) 協助進行評税工作和提供支援予專業人員。

本職位無須面試。如申請人在截止日期後十個星期內仍未收到税務局的通知，可視作已經落選。

申請手續:

(a) 就讀於本地認可專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處/就業輔導中心遞交申請。(由申請人直接提交的申請將不獲考慮。)

(b) 在海外認可專上院校就讀的本港學生請瀏覽税務局網站(https://www.ird.gov.hk)(關於本局:“職系簡介”內)，並下載申請表格。

海外申請人須將填妥的申請表格連同(a)學生資格證明文件副本及(b)本港以外的學歷證明書及修業成績表副本電郵地址(rc1c@ird.gov.hk)。

【教育局—暑期實習生(財政)】

今次教育局的職位，申請者必須主修會計學，而且DSE 中文和英文都要達第3級成績，而聘用期由今年6-8月，不會超過三個月，各位同學們要注意喇！

【教育局—暑期實習生(財政)】

薪酬:月薪10,500元

截止日期 :26/04/2023 18:00:00

入職條件:

(a) 是香港特別行政區永久性居民；

(b) 是專上院校全日制（應屆畢業生除外）並主修會計學；

(c) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績1；

(d) 具備良好的中、英文口語表達及書寫能力；以及

(e) 具備良好的電腦應用知識（包括微軟辦公室的應用，尤其試算表、文書處理及中文輸入法）。

職責:

(a) 協助審查學校學費調整申請及準備相關報告及資料分析；

(b) 協助審核學校核數報告；

(c) 協助計算退還津貼餘款；以及

(d) 執行由上司指派的其他工作。

聘用條款:

獲取錄的暑期實習生會按非公務員合約條款聘用，聘用期由二零零三年六月至八月不超過三個月。

申請手續:

申請表格可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/admin/appoint/782.html) 下載。

就讀於本地專上院校的學生或在海外專上院校就讀的學生，須填妥申請表格並於截止日期或之前遞交香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈15樓1510B室 教育局財政分部行政組。申請人須在信封面上須註明「應徵暑期實習生職位」。

【政府物流服務署專上學生暑期實習計劃】

今年物流署一共請２０個暑期實習生，當中包括行政組、印務科、採購行政組、物料供應管理科，不過須注意申請表要於網上下載（http://www.csb.gov.hk/tc_chi/admin/appoint/782.html），並郵寄至有關地址。

薪酬： 每月港幣10,500元

截止日期：23/03/2023

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【物流署暑期實習生（行政組）】（7個空缺）

入職條件：

(a) 為香港特別行政區永久性居民；

(b) 於2023/24學年在專上院校就讀二年級或以上級別全日制課程；以及

(c) 熟悉電腦操作，如MS Excel、MS Word、Powerpoint和中文輸入法等。 職責：

(d) 協助進行一般行政工作，包括聘任、分類歸檔、檔案管理以及採購和物料供應管理；

(e) 就簡化一些行政職能的工作流程提供支援；

(f) 協助查核和更新庫存清單和數據庫；

(g) 協助就電腦系統翻新提供支援；以及

(h) 協助中英文翻譯和核對翻譯文件。

【物流署暑期實習生（印務科） (3個空缺)】

實習期： 暫定由2023年6月初至8月初，為期約2個月

入職條件：

(a) 為香港特別行政區永久性居民；

(b) 於2023/24學年在專上院校就讀二年級或以上級別全日制課程，並修讀工商管理、電腦或物流課程；以及

(c) 熟悉電腦操作，如MS Excel、MS Word和中文輸入法等。

職責：

(a) 協助市場調查的工作和編制總結報告，用作準備報價、追蹤生產進度和交貨時間表；

(b) 協助樓宇管理工作及更新物品清單、指引和表格等；

(c) 協助進行印刷服務的客戶意見調查；

(d) 協助按照印刷服務管理系統的數據，擬備統計報告；

(e) 為印刷品的物流安排提供支援，包括監察交貨時間表和檢查交貨單；以及 (f) 協助一般行政工作。

【物流署暑期實習生（採購行政組）(2個空缺)】

實習期：

1個空缺暫定由2023年6月初至7月中，為期約6周；

1個空缺暫定由2023年7月中至8月底，為期約6周

入職條件：

(a) 2023年7月中至8月底，為期約為香港特別行政區永久性居民；以及

(b)於6周周2023/24學年在專上院校就讀二年級或以上級別全日制課程，並修讀物流／商業課程或相關學科。

職責：

(a)協助覆檢政府物流服務署的供應商名單；

(b)協助更新國際標準化組織(ISO) 管理體系的文件；

(c)以及按需要協助進行一般辦公室工作。

物流署暑期實習生（物料供應管理科）(8個空缺)

實習期： 4個空缺暫定由2023年6月初至7月中，為期約6周

4個空缺暫定由2023年7月中至8月底，為期約6周

入職條件：

(a) 為香港特別行政區永久性居民；

(b) 於2023/24學年在專上院校就讀二年級或以上級別全日制課程，並修讀工商管理、電腦、物料供應管理或物流課程；以及

(c) 熟悉電腦操作，如MS Excel、MS Word和中文輸入法等。

空缺（一）及（二）職責

(a) 協助進行市場調查及更新產品規格；

(b) 協助管理及歸納檔案；以及

(c) 協助進行一般行政工作。

空缺（三）及（四）的職責

(a) 協助處理電腦應用程式的數據；

(b) 核對記錄及擬備統計報告以作存貨監控；以及

(c) 協助進行一般行政工作。

空缺（五）及（八）的職責：

(a) 協助覆核競投者記錄和更新競投者資料；

(b) 協助擬備棄置記錄的統計報告；以及

(c) 協助進行一般行政工作。

聘用條款：

暑期實習生是以非公務員合約條款聘用，一般每周須工作44小時，包括用膳時間。

申請手續：

(a)有意申請的人士須填妥此申請表(http://www.csb.gov.hk/tc_chi/admin/appoint/782.html？)

(b)學生身分證明文件及在專上院校就讀的成績表的副本寄往香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

(c)申請表應清楚註明有關職位。

(d)有意應徵實習計劃內超過一個職位的申請人，須就所申請的職位逐一提交申請。