姜濤影視展3分鐘打7次喊露+狂翻白眼　網民批「0尊」姜糖喊寃

Mirror昨日(15日)現身香港國際影視展(FILMART)出席《Viu x MakerVille發佈會》，預告12子將會合體拍攝新戲《12怪盜》，雖然Anson Lo和Edan前往東京拍攝袁劍偉新戲《盜月者》未能出席，但其餘10子亦人齊接受訪問。但有網民發現姜濤於訪問期間不斷做出「打喊露」、「翻白眼」等不耐煩的動作，認為他不尊重記者和Mirror其他成員。



姜濤於接受訪問時擔天望地 ViuTV YouTube截圖

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有網民仔細觀看Mirror 10子接受訪問的影片，發現姜濤於短短3分鐘打了7次呵欠，受訪期間亦不斷四處張望、翻白眼。除此之外當Mirror一眾成員上台宣傳《12怪盜》時，被主持人問到對於拍攝新戲有什麼想分享時，其他成員都有講到各自的感想或期望，但當輪到姜濤發言時，他卻只說了「開心期待」四字，令主持人也有一絲愕然，身旁的Anson Kong和Stanley也露出意味深長的笑容。

姜濤的「簡潔」回應讓AK和Stanley都忍俊不禁 ViuTV YouTube截圖

有網民在連登討論區發文，認為姜濤的這些行為反映出他不尊重這個發佈會、訪問和其他Mirror的成員，有耍大牌之嫌。有網民更笑言連一向沉默寡言的Ian都罕有地露出笑容和花心思回答記者的問題，姜濤卻像敷衍回答問題，是榮升姜天王的表現。及後姜濤在IG STORY神態自若的跳舞，網民更就此演繹為姜濤對網民言論的反擊。

連登討論區截圖

連登討論區截圖

不過也有網民為姜濤護航，認為姜濤一向予人天然呆的性格，而且連日工作難免會出現疲態，認為姜濤已經努力令自己撐住精神去應付訪問，不應過多責難。