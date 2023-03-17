姜濤翻唱張國榮名曲《追》捱轟！網民狠批歌聲毫無感情：侮辱首歌

2003年4月1日香港巨星張國榮離開人世，今年將是哥哥逝世20年，他生前所屬的環球唱片公司早前宣布推出《Remembering Leslie》紀念大碟，由新生代歌手翻唱哥哥的經典歌曲。今日（17日）由姜濤翻唱的《追》正式發布，網民的迴響十分兩極，有人大讚已超越哥哥，也有網民劣評歌聲毫無感情！



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姜濤翻唱的《追》純音版在今日（17/3）凌晨12時首播，歌曲並未有像先前Anson Lo翻唱《偷情》時更改編曲及加入Rap元素，以原汁原味的方式呈現出哥哥的經典歌曲。雖然MV未正式開播，不過已有大量網民按捺不住搶先收聽，惟在聽畢之後迴響十分兩極。

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張國榮MV截圖

有網民認為姜濤翻唱的《追》毫無感情，聲音沒有高低起伏就如「完整讀完一首歌」，直言表現比以往2021年12月在MOOV Live翻唱經典廣東歌時更差，那時唱的《追》反而更有感情和渲染力。另外批評他「懶音問題嚴重」、「好似太監聲咁」、「又感冒？」、「點解可以咁X難聽，佢唱歌完全冇高低起伏仲要冇感情，忍唔X住」、「唱歌咬字都唔清，都唔知唱乜X」、「簡直係侮辱呢首歌」、「姜B 把聲唱落唔算好難聽，不過好似小朋友唱歌咁，冇感情冇技巧冇神韻，佢都係啱唱啲低B簡單輕快歌」。

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資料圖片

有彈就當然有讚，另一邊廂有網民大讚姜濤已正式超越張國榮，表示「公道講句，超越咗原唱」⋯⋯「覺得幾好聽喎，今次行穩陣路線，感情投入剛剛好，無over到，23歲仔唱到果種感覺出來，算係唔錯」、「姜濤真摯情感演繹，好好聽，好感動啊！」、「我feel到姜濤真係唱緊一首歌去致敬哥哥，好難得，所以好感動，唔係要唱得好過前輩，而真係向佢表達敬意！」、「姜濤溫柔的聲線好感動」、「眼淚要流下了……」、「聽到喊咗出嚟」。不過歌曲由不同歌手演繹後都會令聽眾有不同的感覺，本來就是「各花入各眼」，因此呼籲大家「唔啱聽就唔好聽」，也請不要留言作人身攻擊，尊重所有歌手！

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