尖沙咀巨型展品被轟唔吉利　作品姿勢似萬箭穿心？網民：好心寒

不知大家有沒有發現，於尖沙咀時不時都會擺放不同的大型藝術品，例如之前的巨型小黃鴨和KAWS等等，成為不少市民的打卡點。最近，尖沙咀再有巨型藝術品出現，那就是來自法國藝術家JR的作品，藝術品的主題是勾畫巨型跳高運動員跳起的瞬間，但有不少市民看到後，都表示感到「心寒」，更稱藝術品「嚴重破壞香港風水」!



圖自Discover Hong Kong Facebook

香港旅遊發展局於日前(14日)在官方Facebook帳號上發帖文表示，於海港城海運罐點上設置了由法國藝術家JR所制的大型藝術裝置「GIANTS: Rising Up」，勾畫巨型跳高運動員跳起嘅瞬間，當中作品更融入傳統工藝竹棚。JR是以錯覺藝術同大型攝影裝置聞名的藝術家，作品亦常常於世界各地地標展出，而此藝術品亦為JR於亞洲展出首個GIANTS系列的作品。

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旅發局於帖文附上多張藝術品的照，並表示藝術品將於即日3月14日至4月23日展出。但有不少網民看到此帖文後，竟然表示「有點不安」，更指「可唔可以快啲拆走佢」。網民稱，藝術品的上所表達的跳高姿勢，從照片看去看似「投海」，「「跳樓跌死咁」，加上背景為海岸，「跳海感覺加多兩錢重」。

讓市民更感不安的是藝術品中所用的工藝竹棚，網民表示竹棚承托著正在跳高的運動員，剛好藝術品中的姿勢是正向後彎著腰，驟眼看上去就像運動員「被萬箭穿心死法咁」，亦「好似瞓針床咁」，令網民都表示「好得人驚」，「大吉利是」，希望展品能夠移去別的地方或早早完結。有網民更稱看似睡在海上的大型藝術品「KAWS」，「已經唔吉利」，全因「看落成條海上浮屍咁」，但這次的藝術品令其更為不安。

網民留言

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網民亦補充，其實香港街上出現不同的大型藝術品，能夠顯示香港對藝術的關注度變高，設置藝術品供市民觀賞是件好事，但有時候藝術品的呈現方式，如擺放的位置則需要多一點的觀察和量度，以避免影響藝術品的觀感。